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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разгромно уступила Румынии в первом матче на Евро-2024

Украина разгромно уступила Румынии в первом матче на Евро-2024

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 15:19  •  7038 просмотра

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Украина потерпела сокрушительное поражение от Румынии со счетом 3:0 в своем стартовом матче чемпионата Евро-2024, голы забили Станча, Марин и Дрегуш.

Подопечные Сергея Реброва неудачно стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке украинская сборная разгромно уступила сборной Румынии - 3:0, передает УНН.

Детали

С первых минут игроки сборной Украины попытались взять мяч под контроль, что подтверждается статистикой владения мячом - 32% на 68% в пользу Украины.

Однако, контроль мяча не всегда приводит к победам, в чем Украина смогла убедиться уже на 29 минуте матча. После ошибки Андрея Лунина, который отпасовал на румынского игрока Мана, который в свою очередь отдал пас на нападающего Николае Станчу, после чего последний мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил в сетку ворот нашего голкипера.

Румыния еще в первом тайме могла удвоить преимущество. В конце тайма, Станчу выполнял угловой, но мяч, после его подачи, попал в перекладину.

Всего же Румыния за первый тайм нанесла 2 удара в створ, один из которых оказался результативным. Всего в первом тайме Румыния нанесла 4 удара по воротам. Украина же в свою очередь, также нанесла 4 удара, но ни одного в створ.

Во втором тайме румыны также не прекратили давление на ворота Лунина и уже на 53-й минуте им удалось удвоить преимущество. Игрок сборной Румынии протащил мяч до центра поля, после чего отдал пас на Рациу, который отдал на Мана. Ман начал смещаться в центр, чтобы пробить по воротам, но Николай Шапаренко помешал ему, однако мяч отскочил к Резвану Марину, который быстро оказался на мяче и сильно пробил в нижний угол ворот Андрея Лунина.

Уже на 57-й минуте румынский нападающий Деннис Дрегуш расстрелял ворота Лунина с близкого расстояния, установив окончательный счет на табло - разгромное поражение Украины 3:0.

Во втором тайме у Украины можно отметить лишь удар Михаила Мудрика из-за пределов штрафной площади, который с легкостью отразил румынский голкипер Нице и удар в перекладину в исполнении Романа Яремчука, вышедшего на замену вместо Шапаренко.

Следующий матч Украина проведет против Словакии 21 июня.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
polshaПольша
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