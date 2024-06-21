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Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину

Київ • УНН

 • 15993 перегляди

Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2024, обігравши Словаччину з рахунком 2:1 на груповому етапі завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину

Завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука, Україна отримала першу перемогу на Євро-2024, обігравши рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1, передає УНН.

Деталі

З самого початку матчу, Україна одразу почала атакувати та виглядали краще за словаків. Однак до 10-ї хвилини матчу ситуація на полі дещо заспокоїлася. Команди грали в позиційний футбол, не маючи моментів.

Але на 17-й хвилині матчу словаки відкрили рахунок. Гараслін вкинув аут на Ганцко, який подав м’яч до штрафного майданчик, де першим на м’ячі опинився словацький нападник Іван Шранц, який і замкнув подачу головою.

Після пропущеного голу Україна активізувалася та побігла в атаку. Ще у першому таймі можливість зрівняти рахунок мав крайній захисник Олександр Тимчик, але м’яч після його удару потрапив у штангу.

На 53-й хвилині матчу Володимир Бражко відібрав м’яч на своїй половині поля та віддав на Михайла Мудрика, який вибіг у швидку контратаку. Мудрик рухаючися центром віддав пас на Артема Довбика, однак стрімкість атаки була втрачена. Але Довбик знайшов пасом Георгія Судакова, який віддав на хід Олександру Зінченку, який у свою чергу прострелив до штрафного майданчику, де першим на м’ячі опинився Микола Шапаренко та відправив шкіряного у лівий нижній кут воріт Мартіна Дубравки.

Вивести команду вперед мав можливість Мудрик, але м’яч потрапив також у штангу після удару з гострого кута.

На 80-й хвилині захисник Ілля Забарний віддав пас в центрі поля на автора першого гола Миколу Шапаренка, який "черпаком" вдало закину м’яч до штрафного майданчику, де нею скористався Роман Яремчук, вийшовший на заміну, пробивши низом по центру воріт.

Матч завершився на користь України - 2:1.

Завдяки перемозі, Україні вдалося вийти на друге місце у групі, але свій матч ще не грали Бельгія та Румунія, який відбудеться завтра. Свій наступний матч Україна зіграє з Бельгією у середу, 26 червня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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