Благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука, Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1, передает УНН.

Детали

С самого начала матча, Украина сразу начала атаковать и выглядела лучше словаков. Однако к 10-й минуте матча ситуация на поле несколько успокоилась. Команды играли в позиционный футбол, не имея моментов.

Но на 17-й минуте матча словаки открыли счет. Гараслин бросил аут на Ганцко, который подал мяч в штрафную площадку, где первым на мяче оказался словацкий нападающий Иван Шранц, который и замкнул подачу головой.

После пропущенного гола Украина активизировалась и побежала в атаку. Еще в первом тайме возможность сравнять счет имел крайний защитник Александр Тымчик, но мяч после его удара попал в штангу.

На 53-й минуте матча Владимир Бражко отобрал мяч на своей половине поля и отдал на Михаила Мудрика, который выбежал в быструю контратаку. Мудрик двигаясь по центру отдал пас на Артема Довбыка, однако стремительность атаки была утрачена. Но Довбык нашел пасом Георгия Судакова, который отдал на ход Александру Зинченко, который в свою очередь прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Николай Шапаренко и отправил кожаного в левый нижний угол ворот Мартина Дубравки.

Вывести команду вперед имел возможность Мудрик, но мяч попал также в штангу после удара с острого угла.

На 80-й минуте защитник Илья Забарный отдал пас в центре поля на автора первого гола Николая Шапаренко, который "черпаком" удачно забросил мяч в штрафную, где ею воспользовался Роман Яремчук, выйдя на замену, пробив низом по центру ворот.

Матч завершился в пользу Украины- 2:1.

Благодаря победе, Украине удалось выйти на второе место в группе, но свой матч еще не играли Бельгия и Румыния, который состоится завтра. Свой следующий матч Украина сыграет с Бельгией во вторник, 25 июня.