Іспанський "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
Мадридський " Реал "виграв Лігу чемпіонів УЄФА сезону 2023/24, обігравши у фіналі дортмундську" Боруссію " з рахунком 2:0 і завоювавши свій рекордний 15-й титул.
Іспанський "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА з футболу серед чоловіків сезону 2023/24, обігравши у фінальному матчі німецьку "Боруссію" Дортмунд із рахунком 2:0, повідомляє "Суспільне. Спорт", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що це був перший очний фінал для цих двох команд і перша їхня офіційна зустріч із 2017 року. "Реал" пройшов до фіналу, не програвши жодного матчу в сезоні Ліги чемпіонів, зокрема й у плей-офф. Водночас "Боруссія" дійшла до вирішального матчу за трофей утретє.
Обидва голи в матчі були забиті після перерви. Ця перемога принесла "Реалу" 15-й трофей Ліги чемпіонів в історії клубу - це рекордний показник серед усіх клубів. На другому місці за кількістю трофеїв йде "Мілан" - 7 перемог у Лізі чемпіонів
Грузини створили петицію із закликом до Німеччини не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу 31.05.24, 21:15 • 31404 перегляди