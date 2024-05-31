Грузини створили петицію із закликом до Німеччини не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу
Київ • УНН
Група громадян Грузії звернулася з петицією до німецького Бундестагу з проханням не допустити лідерів партії "Грузинська мрія" на Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині через прийняття ними спірного закону про "іноземних агентів".
Група громадян Грузії створила петицію до Бундестагу із закликом не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться саме у Німеччині. Про це пише видання NEWSGEORGIA, передає УНН.
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Як пише видання, група громадян Грузії створила петицію з закликом до Бундестагу Німеччини не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу, де дебютує збірна країни.
"Просимо вас про введення обмежень на в'їзд у країну цих політиків, щоб вони не могли використовувати чемпіонат з футболу у своїх пропагандистських цілях і не створювали помилкового враження, що, незважаючи на ухвалення закону про іноагентів, користуються потужною підтримкою європейських країн та політиків", - йдеться у петиції.
В петиції міститься список осіб, яких закликають не впускати до Німеччини, зокрема екс-прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, мера Тбілісі Каху Каладзе, прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе та 85 депутатів парламенту.
Нагадаємо
Парламент Грузії подолав вето президента на закон про "іноагентів", який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроєкту у його первісному вигляді.