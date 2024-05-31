Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу

Группа граждан Грузии создала петицию в Бундестаг с призывом не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу, который состоится именно в Германии. Об этом пишет издание NEWSGEORGIA, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, группа граждан Грузии создала петицию с призывом к Бундестагу Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу, где дебютирует сборная страны.

"Просим Вас о введении ограничений на въезд в страну этих политиков, чтобы они не могли использовать чемпионат по футболу в своих пропагандистских целях и не создавали ложного впечатления, что, несмотря на принятие закона об иноагентах, пользуются мощной поддержкой европейских стран и политиков", - говорится в петиции.

В петиции содержится список лиц, которых призывают не впускать в Германию, в частности экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, мэра Тбилиси Каху Каладзе, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и 85 депутатов парламента.

Напомним

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде.