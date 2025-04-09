Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.
Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов из трех оппозиционных коалиций по их заявлениям.
Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.
Под парламентом Грузии собрались протестующие против единого кандидата в президенты Михеила Кавелашвили. Демонстранты пришли с дипломами, подчеркивая отсутствие высшего образования у кандидата.
Работники государственного сектора Грузии присоединились к 14-дневным протестам возле парламента. Власти в ответ готовят изменения в закон, которые усложнят возвращение уволенных госслужащих на работу.
МВД Грузии задержало 48 человек во время разгона акции протеста в Тбилиси, включая журналиста и политика. Омбудсмен заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в мирную акцию.
Возле парламента Грузии вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами из-за отказа от переговоров по вступлению в ЕС. Правоохранители применили спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.
Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.
В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.
В Тбилиси студенты организовали акцию «Со щитом или на щите» против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.
Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов, блокирование которых будет караться заключением до 4 лет. В перечень вошли парламент, ЦИК, министерства и другие важные учреждения.
Шалва Папуашвили подписал пакет законов, ограничивающих права ЛГБТ в Грузии. Президент страны отказалась подписывать документ, но спикер парламента сделал это согласно конституции.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Иран не является соучастником войны россии против Украины.
Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ и ограничении прав ЛГБТК+, что противоречит европейским стремлениям страны.
Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект, ограничивающий права ЛГБТ, поскольку это может создать враждебную атмосферу по отношению к ЛГБТ в стране.
Правящая партия Грузии внесла законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, запрещающие однополые браки, усыновление однополыми парами, операции по смене пола и ЛГБТ-контент в СМИ и школах, отражающий российские законы о "традиционных ценностях".
Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.
Группа граждан Грузии обратилась с петицией в немецкий Бундестаг с просьбой не допустить лидеров партии "Грузинская мечта" на Чемпионат Европы по футболу в Германии из-за принятия ими спорного закона об "иностранных агентах".
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах".
Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.
Сотрудники МВД Грузии задержали 13 протестующих во время митинга в Тбилиси против закона об иностранных агентах, обвинив их в неповиновении и нарушении общественного порядка.
Парламент Грузии ввел "красный уровень" безопасности, требуя от всех депутатов и сотрудников, кроме основного персонала, покинуть здание, после принятия противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.
Во время финального чтения спорного закона об "иностранных агентах" споры между грузинскими депутатами переросли в физические столкновения.
Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.
Возле грузинского парламента вспыхнули столкновения, когда полиция силой оттеснила протестующих, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах". В парламенте Грузии поддержали закон за минуту. Финальное голосование - завтра.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, как в стране пройдут парламентские выборы.
Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.
Джим О'Брайен, руководитель Управления по координации санкций Государственного департамента США, в ближайшие дни посетит Грузию, чтобы встретиться с оппозицией на фоне продолжающихся протестов против противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния".
Министр иностранных дел Грузии раскритиковал отставку посла страны во Франции из-за противоречивого закона об "иностранных агентах", назвав ее оскорблением для Грузии и ее дипломатов.