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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26181 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Грузии

Новости по теме

У парламента Грузии полиция задержала троих протестующих из-за стульев

Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.

Новости Мира • 21 марта, 19:57 • 14431 просмотра

Парламент Грузии прекратил полномочия депутатов трех оппозиционных коалиций

Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов из трех оппозиционных коалиций по их заявлениям.

Новости Мира • 5 февраля, 11:56 • 22432 просмотра

Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов

Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.

Новости Мира • 22 декабря, 13:18 • 26860 просмотра

В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

Под парламентом Грузии собрались протестующие против единого кандидата в президенты Михеила Кавелашвили. Демонстранты пришли с дипломами, подчеркивая отсутствие высшего образования у кандидата.

Новости Мира • 14 декабря, 06:38 • 22657 просмотра

Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

Работники государственного сектора Грузии присоединились к 14-дневным протестам возле парламента. Власти в ответ готовят изменения в закон, которые усложнят возвращение уволенных госслужащих на работу.

Новости Мира • 12 декабря, 00:17 • 18043 просмотра

Еще полсотни человек задержаны во время ночного разгона протестов в Тбилиси

МВД Грузии задержало 48 человек во время разгона акции протеста в Тбилиси, включая журналиста и политика. Омбудсмен заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в мирную акцию.

Новости Мира • 7 декабря, 07:24 • 20173 просмотра

В Тбилиси полиция применила водометы против митингующих

Возле парламента Грузии вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами из-за отказа от переговоров по вступлению в ЕС. Правоохранители применили спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.

Новости Мира • 29 ноября, 19:33 • 22872 просмотра

В Тбилиси продолжаются столкновения между силовиками и протестующими, есть пострадавшие: фото и видео с места происшествия

Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.

Новости Мира • 28 ноября, 23:06 • 18014 просмотра

В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.

Новости Мира • 28 ноября, 19:07 • 23014 просмотра

В Грузии продолжаются протесты: студенты собрались на митинг против результатов парламентских выборов

В Тбилиси студенты организовали акцию «Со щитом или на щите» против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.

Новости Мира • 29 октября, 17:51 • 18110 просмотра

За пикетирование каких объектов в Грузии можно попасть за решетку? Объявлен перечень

Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов, блокирование которых будет караться заключением до 4 лет. В перечень вошли парламент, ЦИК, министерства и другие важные учреждения.

Новости Мира • 25 октября, 16:25 • 16240 просмотра

Вместо президента: спикер парламента Грузии подписал законы, ограничивающие права ЛГБТ

Шалва Папуашвили подписал пакет законов, ограничивающих права ЛГБТ в Грузии. Президент страны отказалась подписывать документ, но спикер парламента сделал это согласно конституции.

Новости Мира • 3 октября, 11:49 • 13483 просмотра

Спикер грузинского парламента не считает Иран соучастником войны рф против Украины

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Иран не является соучастником войны россии против Украины.

политика • 31 июля, 09:01 • 30757 просмотра

Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон против ЛГБТ

Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ и ограничении прав ЛГБТК+, что противоречит европейским стремлениям страны.

Новости Мира • 27 июня, 11:24 • 16396 просмотра

Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект для ограничения прав ЛГБТ

Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект, ограничивающий права ЛГБТ, поскольку это может создать враждебную атмосферу по отношению к ЛГБТ в стране.

Общество • 27 июня, 03:43 • 31590 просмотра

Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об ограничении прав ЛГБТ: что он предусматривает

Правящая партия Грузии внесла законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, запрещающие однополые браки, усыновление однополыми парами, операции по смене пола и ЛГБТ-контент в СМИ и школах, отражающий российские законы о "традиционных ценностях".

Новости Мира • 20 июня, 18:28 • 25692 просмотра

Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.

Общество • 4 июня, 12:52 • 19976 просмотра

Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу

Группа граждан Грузии обратилась с петицией в немецкий Бундестаг с просьбой не допустить лидеров партии "Грузинская мечта" на Чемпионат Европы по футболу в Германии из-за принятия ими спорного закона об "иностранных агентах".

Новости Мира • 31 мая, 18:15 • 31405 просмотра

Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"

Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах".

Новости Мира • 27 мая, 10:13 • 19413 просмотра

Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.

Новости Мира • 20 мая, 10:01 • 20072 просмотра

Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Новости Мира • 18 мая, 15:14 • 28857 просмотра

На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек

Сотрудники МВД Грузии задержали 13 протестующих во время митинга в Тбилиси против закона об иностранных агентах, обвинив их в неповиновении и нарушении общественного порядка.

Новости Мира • 14 мая, 17:27 • 30567 просмотра

После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"

Парламент Грузии ввел "красный уровень" безопасности, требуя от всех депутатов и сотрудников, кроме основного персонала, покинуть здание, после принятия противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.

Новости Мира • 14 мая, 13:41 • 16511 просмотра

Во время финального рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте Грузии произошла драка

Во время финального чтения спорного закона об "иностранных агентах" споры между грузинскими депутатами переросли в физические столкновения.

Новости Мира • 14 мая, 11:43 • 20063 просмотра

Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"

Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.

Новости Мира • 13 мая, 17:29 • 27443 просмотра

В парламенте Грузии поддержали закон об "иноагентах" за минуту

Возле грузинского парламента вспыхнули столкновения, когда полиция силой оттеснила протестующих, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах". В парламенте Грузии поддержали закон за минуту. Финальное голосование - завтра.

Новости Мира • 13 мая, 05:43 • 18852 просмотра

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

Новости Мира • 12 мая, 17:46 • 52068 просмотра

Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.

Новости Мира • 11 мая, 16:21 • 100383 просмотра

Глава Офиса по санкциям Госдепа США посетит Грузию в ближайшие дни - СМИ

Джим О'Брайен, руководитель Управления по координации санкций Государственного департамента США, в ближайшие дни посетит Грузию, чтобы встретиться с оппозицией на фоне продолжающихся протестов против противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния".

Новости Мира • 10 мая, 16:57 • 29228 просмотра

В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах

Министр иностранных дел Грузии раскритиковал отставку посла страны во Франции из-за противоречивого закона об "иностранных агентах", назвав ее оскорблением для Грузии и ее дипломатов.

Новости Мира • 10 мая, 16:03 • 26045 просмотра