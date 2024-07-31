Киев • УНН
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Иран не является соучастником войны россии против Украины.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Иран не является соучастником россии в войне против Украины. Об этом он заявил на брифинге в офисе Грузинской мечты. Об этом сообщает Грузия Online, пишет УНН.
Иран не является соучастником какой-либо войны по крайней мере этой. Я не знаю, откуда вы это взяли,
При этом председатель парламента Грузии не ответил на вопрос о поставках иранских шахедов россии.
Так же Папуашвили оправдал отношения Грузии с Ираном, которые якобы основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами. Он отметил, что вопросов к Тбилиси относительно участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана нет, и об этом "говорит только грузинская оппозиция".
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