Дания приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией, бюджет которого составлял примерно 71,5 миллиона датских крон (более 28 миллионов лари). Об этом стало известно из письма МИД Дании, которое было направлено депутату от оппозиции Теони Акубардиа в ответ на ее вопрос, передает "Грузия Online", пишет УНН.

Детали

Как отмечается в письме, в соответствии с решением Совета Евросоюза в июне 2024 года, а также после приостановления помощи Грузии Фонда мира Евросоюза, Дания решила рассмотреть возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительству Грузии.

Как отмечается в письме, пока идет проверка, Дания приостановит запланированные мероприятия и новую программную поддержку правительства Грузии.

Дания призывает правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь и придерживаться повестки дня реформ ЕС, которая является основой прочных двусторонних связей между Данией и Грузией, - говорится в письме МИД Дании.

Напомним

Британские инвесторы приостановили несколько крупных сделок в Грузии из-за политической нестабильности, вызванной принятием закона об иностранных агентах, что ставит под угрозу процесс вступления Грузии в ЕС и иностранные инвестиции.