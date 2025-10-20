$41.730.10
МВД Грузии предупредило об ужесточении наказаний за нарушения на протестах с сегодняшнего дня

Киев • УНН

 • 304 просмотра

МВД Грузии предупредило протестующих об ужесточении ответственности за нарушения на акциях протеста с сегодняшнего дня. Законодательные поправки предусматривают административный арест до 15 суток за перекрытие дороги или появление на митинге в маске.

МВД Грузии предупредило об ужесточении наказаний за нарушения на протестах с сегодняшнего дня

МВД Грузии предупредило протестующих об ужесточении ответственности за нарушения на акциях протеста с сегодняшнего дня, призвав воздержаться от блокирования дорог "искусственным путем", передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Отныне в Грузии перекрытие дороги или появление на митинге в маске карается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель – организатор, срок возрастает до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неповиновение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок – за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники.

Новые положения уголовного кодекса вводят лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет – за последующие.

"Еще раз призываем участников и организаторов акций выражать протест в соответствии с требованиями Закона Грузии "О собраниях и манифестациях", не совершать противоправных действий и не блокировать проезжую часть искусственно. В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленного законом мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет в отношении них соответствующие меры", – заявили в МВД Грузии.

Добавим

Законодательные поправки об ужесточении ответственности для демонстрантов парламент принял в ускоренном порядке за два дня. Президент Михаил Кавелашвили подписал их немедленно, вечером 16 октября – уже сегодня изменения отразились на сайте "Законодательного вестника".

Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста17.10.25, 19:48 • 2022 просмотра

Авторы инициативы из "Грузинской мечты" утверждают, что закон направлен против протестующих, которые регулярно перекрывают проспект Руставели и создают неудобства жителям Тбилиси. По закону, демонстранты могут занимать проезжую часть только если не умещаются на тротуаре. До сих пор за это назначался штраф в 5 тыс. лари.

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Парламент Грузии
Тбилиси
Грузия