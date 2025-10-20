У МВС Грузії попередили про посилення покарань за порушення на протестах із сьогоднішнього дня
Київ • УНН
МВС Грузії попередило протестувальників про посилення відповідальності за порушення на акціях протесту з сьогоднішнього дня. Законодавчі поправки передбачають адміністративний арешт до 15 діб за перекриття дороги або появу на мітингу в масці.
Деталі
Відтепер у Грузії перекриття дороги або поява на мітингу в масці карається адміністративним арештом на 15 діб. Якщо порушник – організатор, термін зростає до 20 днів. Якщо поліція вимагатиме припинити мітинг, непокора спричинить арешт до 60 діб. Аналогічний термін – за носіння на мітингу вогнепальної зброї чи піротехніки.
Нові положення кримінального кодексу запроваджують позбавлення волі до одного року за повторне порушення правил участі в акціях та до двох років – за наступні.
"Ще раз закликаємо учасників та організаторів акцій висловлювати протест відповідно до вимог Закону Грузії "Про збори та маніфестації", не чинити протиправних дій і не блокувати проїжджу частину штучно. В іншому випадку міністерство внутрішніх справ діятиме в рамках наданого законом мандату, ідентифікує всіх порушників і вживе щодо них відповідні заходи", – заявили в МВС Грузії.
Додамо
Законодавчі поправки щодо посилення відповідальності для демонстрантів парламент ухвалив у прискореному порядку за два дні. Президент Михайло Кавелашвілі підписав їх негайно, увечері 16 жовтня – вже сьогодні зміни відобразились на сайті "Законодавчого вісника".
Автори ініціативи з "Грузинської мрії" стверджують, що закон спрямований проти протестувальників, які регулярно перекривають проспект Руставелі та створюють незручності мешканцям Тбілісі. За законом, демонстранти можуть займати проїжджу частину лише якщо не вміщаються на тротуарі. Досі за це призначався штраф у 5 тис. ларі.