У МВС Грузії попередили про посилення покарань за порушення на протестах із сьогоднішнього дня

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 10563 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 18693 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 21165 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 30778 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 62683 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 29432 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30068 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11403 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26090 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26522 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
87%
751мм
Популярнi новини
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 14580 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 21486 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 19015 перегляди
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства14:41 • 7746 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 11689 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 11782 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 62682 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 45300 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 116749 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 82886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Будапешт
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 4848 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 66120 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 64034 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 83416 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 81128 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

У МВС Грузії попередили про посилення покарань за порушення на протестах із сьогоднішнього дня

Київ • УНН

 • 632 перегляди

МВС Грузії попередило протестувальників про посилення відповідальності за порушення на акціях протесту з сьогоднішнього дня. Законодавчі поправки передбачають адміністративний арешт до 15 діб за перекриття дороги або появу на мітингу в масці.

У МВС Грузії попередили про посилення покарань за порушення на протестах із сьогоднішнього дня

МВС Грузії попередило протестувальників про посилення відповідальності за порушення на акціях протесту з сьогоднішнього дня, закликавши утриматися від блокування доріг "штучним шляхом", передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Відтепер у Грузії перекриття дороги або поява на мітингу в масці карається адміністративним арештом на 15 діб. Якщо порушник – організатор, термін зростає до 20 днів. Якщо поліція вимагатиме припинити мітинг, непокора спричинить арешт до 60 діб. Аналогічний термін – за носіння на мітингу вогнепальної зброї чи піротехніки.

Нові положення кримінального кодексу запроваджують позбавлення волі до одного року за повторне порушення правил участі в акціях та до двох років – за наступні.

"Ще раз закликаємо учасників та організаторів акцій висловлювати протест відповідно до вимог Закону Грузії "Про збори та маніфестації", не чинити протиправних дій і не блокувати проїжджу частину штучно. В іншому випадку міністерство внутрішніх справ діятиме в рамках наданого законом мандату, ідентифікує всіх порушників і вживе щодо них відповідні заходи", – заявили в МВС Грузії.

Додамо

Законодавчі поправки щодо посилення відповідальності для демонстрантів парламент ухвалив у прискореному порядку за два дні. Президент Михайло Кавелашвілі підписав їх негайно, увечері 16 жовтня – вже сьогодні зміни відобразились на сайті "Законодавчого вісника".

Грузія посилює покарання за порушення на акціях протесту: до 60 діб арешту17.10.25, 19:48 • 2022 перегляди

Автори ініціативи з "Грузинської мрії" стверджують, що закон спрямований проти протестувальників, які регулярно перекривають проспект Руставелі та створюють незручності мешканцям Тбілісі. За законом, демонстранти можуть займати проїжджу частину лише якщо не вміщаються на тротуарі. Досі за це призначався штраф у 5 тис. ларі.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Парламент Грузії
Тбілісі
Грузія