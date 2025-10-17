Грузія посилює покарання за порушення на акціях протесту: до 60 діб арешту
Парламент Грузії ухвалив поправки, що посилюють відповідальність за порушення на акціях протесту. Тепер за появу в масці або перекриття дороги загрожує до 15 діб арешту, а за непокору поліції – до 60 діб.
Парламент Грузії у прискореному режимі розглянув і ухвалив у трьох читаннях законодавчі поправки, які радикально посилять відповідальність за порушення на акціях протесту, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Деталі
За даними видання, тепер у Грузії поява на мітингу в масці або перекриття дороги карається адміністративним арештом на 15 діб. Якщо порушник – організатор, термін зростає до 20 днів. Якщо поліція вимагатиме припинити мітинг, непокора спричинить арешт до 60 діб. Аналогічний термін – за носіння на мітингу вогнепальної зброї чи піротехніки.
Поправки до кримінального кодексу запроваджують позбавлення волі до одного року за повторне порушення правил участі в акціях та до двох років – за наступні.
Додамо
Автори ініціативи з "Грузинської мрії" стверджують, що закон спрямований проти протестувальників, які регулярно перекривають проспект Руставелі. За законом, демонстранти можуть займати проїжджу частину лише якщо не вміщаються на тротуарі. Нині за це призначається штраф у 5 тис. ларі.
Близько 30 неурядових організацій засудили поправки, назвавши їх фактичною забороною мирних протестів. Правозахисники наголошують, що нові заходи порушують Конституцію та Європейську конвенцію про захист прав людини.
