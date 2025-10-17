Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста

$41.640.12
17:29 • 1522 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 8000 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13410 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16549 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11730 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15895 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13853 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50577 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
публикации
Популярные новости
рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины17 октября, 08:29 • 6916 просмотра
Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работPhoto17 октября, 09:52 • 3452 просмотра
Орбан обеспечит условия для саммита США-РФ в Будапеште, заявили в Кремле17 октября, 10:41 • 3118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17035 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 4672 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50581 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 77048 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 105475 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 72659 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 97012 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17290 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 52519 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 100653 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 77092 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 78197 просмотра
Актуальное
Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Парламент Грузии принял поправки, ужесточающие ответственность за нарушения на акциях протеста. Теперь за появление в маске или перекрытие дороги грозит до 15 суток ареста, а за неповиновение полиции – до 60 суток.

Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста

Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях законодательные поправки, которые радикально ужесточат ответственность за нарушения на акциях протеста, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

По данным издания, теперь в Грузии появление на митинге в маске или перекрытие дороги карается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель – организатор, срок возрастает до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неповиновение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок – за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники.

Поправки в уголовный кодекс вводят лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет – за последующие.

Добавим

Авторы инициативы из "Грузинской мечты" утверждают, что закон направлен против протестующих, регулярно перекрывающих проспект Руставели. По закону, демонстранты могут занимать проезжую часть только если не умещаются на тротуаре. Сейчас за это назначается штраф в 5 тыс. лари.

Около 30 неправительственных организаций осудили поправки, назвав их фактическим запретом мирных протестов. Правозащитники отмечают, что новые меры нарушают Конституцию и Европейскую конвенцию о защите прав человека.

В Грузии главу ОБСЕ оштрафовали более чем на $1,8 тыс. за перекрытие дороги на акции протеста16.10.25, 13:58 • 2880 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Грузия