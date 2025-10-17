Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста
Киев • УНН
Парламент Грузии принял поправки, ужесточающие ответственность за нарушения на акциях протеста. Теперь за появление в маске или перекрытие дороги грозит до 15 суток ареста, а за неповиновение полиции – до 60 суток.
Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях законодательные поправки, которые радикально ужесточат ответственность за нарушения на акциях протеста, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
По данным издания, теперь в Грузии появление на митинге в маске или перекрытие дороги карается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель – организатор, срок возрастает до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неповиновение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок – за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники.
Поправки в уголовный кодекс вводят лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет – за последующие.
Добавим
Авторы инициативы из "Грузинской мечты" утверждают, что закон направлен против протестующих, регулярно перекрывающих проспект Руставели. По закону, демонстранты могут занимать проезжую часть только если не умещаются на тротуаре. Сейчас за это назначается штраф в 5 тыс. лари.
Около 30 неправительственных организаций осудили поправки, назвав их фактическим запретом мирных протестов. Правозащитники отмечают, что новые меры нарушают Конституцию и Европейскую конвенцию о защите прав человека.
В Грузии главу ОБСЕ оштрафовали более чем на $1,8 тыс. за перекрытие дороги на акции протеста16.10.25, 13:58 • 2880 просмотров