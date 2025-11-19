Протестный марш в поддержку заключенного активиста: в Тбилиси задержали около 15 человек

В Тбилиси сегодня сотни людей вышли на акцию, чтобы поддержать 21-летнего активиста Мате Девиде, который был задержан ровно год назад во время разгона протестов против итогов парламентских выборов. Как сообщают "Новости Грузия", 15 участников акции задержали правоохранители, передает УНН.

Детали

Участники шли маршем от проспекта Чавчавадзе к зданию парламента, требуя освобождения Девидзе и называя его "узником совести".

Во время шествия часть протестующих попыталась занять проезжую часть проспекта Меликишвили, однако полиция помешала этому. Колонна переместилась на прилегающие улицы, где тротуары не вмещают всех участников. "Мы перекроем все улицы, остановим Грузию и отпустим Бидзину туда, где ему самое место – в Кремль", – заявил участник акции Каха Микая.

Добавим

Впоследствии стало известно, что до 15 человек были задержаны на протестной акции.

Задержания начались, когда протестующие заняли проезжую часть, проводя шествие по улице Какабадзе. Для разблокирования движения на месте мобилизовали сотни полицейских.

Вскоре демонстранты переместились на тротуар, однако аресты продолжились и там в достаточно жесткой форме. СМИ показали кадры, где группы сотрудников МВД затягивают в автозаки женщин.

Полиция неоднократно призывала прекратить митинг. После этого протестующие направились к парламенту Грузии.

На данном этапе неясно, в чем обвиняют задержанных.

Справка

Мате Девиде – музыкант из Телави. Его задержали 19 ноября 2024 года вместе с еще 15 участниками акции. Сначала всем задержанным оформили административные протоколы, однако позже против Девидзе возбудили уголовное дело. Его обвинили в нападении на полицейского: следствие признало таковым то, что молодой человек отмахнулся пластмассовым флагштоком от сотрудника МВД.

В июне Тбилисский городской суд приговорил Девиде к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.