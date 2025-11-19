Протестний марш на підтримку ув'язненого активіста: у Тбілісі затримали близько 15 людей

У Тбілісі сьогодні сотні людей вийшли на акцію, аби підтримати 21-річного активіста Мате Девіде, який був затриманий рівно рік тому під час розгону протестів проти підсумків парламентських виборів. Як повідомляють "Новини Грузія", 15 учасників акції затримали правоохоронці, передає УНН.

Деталі

Учасники йшли маршем від проспекту Чавчавадзе до будівлі парламенту, вимагаючи звільнення Девідзе та називаючи його "в'язнем совісті".

Під час ходи частина протестувальників спробувала зайняти проїжджу частину проспекту Мелікішвілі, проте поліція стала на заваді цьому. Колона перемістилася на прилеглі вулиці, де тротуари не вміщують усіх учасників. "Ми перекриємо всі вулиці, зупинимо Грузію і відпустимо Бідзіну туди, де йому саме місце – у Кремль", – заявив учасник акції Каха Мікаія.

Додамо

Згодом стало відомо, що до 15 людей було затримано на протестній акції.

Затримання почалися, коли протестувальники зайняли проїзну частину, проводячи ходу вулицею Какабадзе. Для розблокування руху на місці мобілізували сотні поліцейських.

Незабаром демонстранти перемістилися на тротуар, проте арешти продовжились і там у досить жорсткій формі. ЗМІ показали кадри, де групи співробітників МВС затягують до автозаків жінок.

Поліція неодноразово закликала припинити мітинг. Після цього протестувальники попрямували до парламенту Грузії.

На даному етапі неясно, в чому звинувачують у затриманих.

Довідка

Мате Девіде – музикант із Телаві. Його затримали 19 листопада 2024 року разом із ще 15 учасниками акції. Спочатку всім затриманим оформили адміністративні протоколи, проте пізніше проти Девіддзе порушили кримінальну справу. Його звинуватили в нападі на поліцейського: слідство визнало таким те, що молодик відмахнувся пластмасовим флагштоком від співробітника МВС.

У червні Тбіліський міський суд засудив Девіде до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.