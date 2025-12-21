Грузия запретила шествие протестующих в Тбилиси до Нового года
МВД Грузии запретило участникам акций протеста проводить шествие в Тбилиси с 21 по 31 декабря 2025 года. Демонстрантам предписано собираться на лестнице у входа в парламент, не препятствуя движению граждан.
В Грузии запретили участникам акций протеста проводить в Тбилиси шествие с 21 по 31 декабря. Соответствующее заявление распространяет МВД Грузии
Участники собраний, которые состоятся с 21 по 31 декабря 2025 года, должны участвовать в нем таким образом, чтобы это не представляло угрозы общественной безопасности и порядку, нормальной работе органов, предприятий, учреждений и организаций, беспрепятственному движению транспорта или людей, а также другим правам и свободам человека
В указанные даты демонстрантам предписано собираться на лестнице у входа в парламент Грузии и прилегающей территории, причем так, чтобы "не препятствовать движению других граждан по тротуару или транспортным средствам по дороге".
Распоряжение является ответом на запрос одного из организаторов митингов – Кахи Цикаришвили. После недавнего ужесточения правил проведения собраний согласование с полицией стало обязательным условием.
Издание отмечает, что МВД Грузии имеет право изменить место или маршрут митинга, если сочтет акцию угрозой общественному порядку, работе госорганов, движению транспорта или другим гражданам. Невыполнение требований полиции может повлечь административный арест до 15 суток для участников и до 20 суток – для организаторов. При повторном нарушении для организаторов предусмотрена уже уголовная ответственность – до одного года лишения свободы.
