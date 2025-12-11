Парламент Грузии ужесточил требования к протестным акциям: принят новый закон

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
08:43 • 10859 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 11876 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 13768 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 23413 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 38253 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 35101 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 35913 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30537 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28599 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 36098 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 19935 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 16721 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 23939 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 4632 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 19745 просмотра
публикации
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 10875 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 31432 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 32869 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 39522 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 43779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 18461 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 24340 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 20688 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 28767 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 38491 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Дія (сервис)

Парламент Грузии ужесточил требования к протестным акциям: принят новый закон

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Парламент Грузии в ускоренном порядке принял законопроект, ужесточающий правила проведения протестных акций. Новый закон обязывает предупреждать МВД за пять дней о проведении митинга в местах скопления людей.

Парламент Грузии ужесточил требования к протестным акциям: принят новый закон

Парламент Грузии в ускоренном порядке принял в окончательном чтении очередной законопроект, ужесточающий правила проведения протестных акций. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.

Детали

Поправки в Закон "О собраниях и манифестациях" и Кодекс об административных правонарушениях подготовила правящая партия "Грузинская мечта".

Новый закон обязывает предупреждать МВД Грузии за пять дней о проведении митинга в "местах скопления людей или движения транспорта", в том числе – на тротуаре.

Проведение акции в "общественном месте" без предупреждения полиции запрещено.

Как отмечается, грузинское МВД в ответ может сделать "предупреждение" или предложить "альтернативное время и/или место" для акции. Если акция будет спланирована спонтанно, организатор должен сообщить о плане полиции "немедленно".

Если полиция сочтет, что демонстрация нарушает закон, дается 15 минут на то, чтобы разойтись. 

После этого "все собрания или манифестации считаются незаконными", и ведомство имеет право принять решение о прекращении и "применить меры, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии".

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 4129 просмотров

Также, как отмечается, нарушителям грозит административный арест до 15 суток (организатору – до 20 суток), при повторном нарушении возбуждается уголовное дело. 

По действующим правилам организаторы не обязаны согласовывать митинги с полицией. В случае масштабных акций необходимо формальное уведомление муниципальных органов. Новый закон вступит в силу после подписания назначенным правящей партией Грузии президентом Михеилом Кавелашвили. 

Напомним

Хельсинкская комиссия призвала США и партнеров расследовать применение химического оружия против протестующих в Грузии. Сообщается об использовании бромбензилцианида, вызвавшего ожоги и долгосрочные проблемы со здоровьем.

Ольга Розгон

Новости Мира
Митинги в Украине
Грузинская мечта
Соединённые Штаты
Грузия