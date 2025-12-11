Парламент Грузии ужесточил требования к протестным акциям: принят новый закон
Киев • УНН
Парламент Грузии в ускоренном порядке принял законопроект, ужесточающий правила проведения протестных акций. Новый закон обязывает предупреждать МВД за пять дней о проведении митинга в местах скопления людей.
Парламент Грузии в ускоренном порядке принял в окончательном чтении очередной законопроект, ужесточающий правила проведения протестных акций. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.
Детали
Поправки в Закон "О собраниях и манифестациях" и Кодекс об административных правонарушениях подготовила правящая партия "Грузинская мечта".
Новый закон обязывает предупреждать МВД Грузии за пять дней о проведении митинга в "местах скопления людей или движения транспорта", в том числе – на тротуаре.
Проведение акции в "общественном месте" без предупреждения полиции запрещено.
Как отмечается, грузинское МВД в ответ может сделать "предупреждение" или предложить "альтернативное время и/или место" для акции. Если акция будет спланирована спонтанно, организатор должен сообщить о плане полиции "немедленно".
Если полиция сочтет, что демонстрация нарушает закон, дается 15 минут на то, чтобы разойтись.
После этого "все собрания или манифестации считаются незаконными", и ведомство имеет право принять решение о прекращении и "применить меры, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии".
"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 4129 просмотров
Также, как отмечается, нарушителям грозит административный арест до 15 суток (организатору – до 20 суток), при повторном нарушении возбуждается уголовное дело.
По действующим правилам организаторы не обязаны согласовывать митинги с полицией. В случае масштабных акций необходимо формальное уведомление муниципальных органов. Новый закон вступит в силу после подписания назначенным правящей партией Грузии президентом Михеилом Кавелашвили.
Напомним
Хельсинкская комиссия призвала США и партнеров расследовать применение химического оружия против протестующих в Грузии. Сообщается об использовании бромбензилцианида, вызвавшего ожоги и долгосрочные проблемы со здоровьем.