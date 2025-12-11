Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 8470 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 10447 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 12408 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 22100 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 37101 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 34530 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 35422 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30393 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28302 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 35625 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 18729 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 15510 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 22718 перегляди
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 4008 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 18553 перегляди
Публікації
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 8472 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 30242 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 31734 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 38341 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 41290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Крим
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 17986 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 23835 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 20217 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 28254 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 38020 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Дія (сервіс)

Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Парламент Грузії в прискореному порядку прийняв законопроєкт, що посилює правила проведення протестних акцій. Новий закон зобов'язує попереджати МВС за п'ять днів про проведення мітингу в місцях скупчення людей.

Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон

Парламент Грузії в прискореному порядку прийняв в остаточному читанні черговий законопроєкт, що посилює правила проведення протестних акцій. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.

Деталі

Поправки до Закону "Про збори та маніфестації" і Кодекс про адміністративні правопорушення підготувала партія влади "Грузинська мрія".

Новий закон зобов'язує попереджати МВС Грузії за п'ять днів про проведення мітингу в "місцях скупчення людей або руху транспорту", у тому числі – на тротуарі.

Проведення акції в "громадському місці" без попередження поліції заборонено.

Як зазначається, грузинське МВС у відповідь може зробити "попередження" або запропонувати "альтернативний час і/або місце" для акції. Якщо акція буде спланована спонтанно, організатор повинен повідомити про план поліції "негайно".

Якщо поліція вважатиме, що демонстрація порушує закон, дається 15 хвилин на те, щоб розійтися. 

Після цього "все зібрання або маніфестація вважаються незаконними", і відомство має право прийняти рішення про припинення і "застосувати заходи, передбачені міжнародним правом і законодавством Грузії".

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 4125 переглядiв

Також, як зазначається, порушникам загрожує адміністративний арешт до 15 діб (організатору – до 20 діб), при повторному порушенні порушується кримінальна справа. 

За чинними правилами організатори не зобов'язані погоджувати мітинги з поліцією. У разі масштабних акцій необхідне формальне повідомлення муніципальних органів. Новий закон набуде чинності після підписання призначеним керівною партією Грузії президентом Міхеїлом Кавелашвілі. 

Нагадаємо

Гельсінська комісія закликала США та партнерів розслідувати застосування хімічної зброї проти протестувальників у Грузії. Повідомляється про використання бромбензилціаніду, що викликав опіки та довгострокові проблеми зі здоров'ям.

Ольга Розгон

Новини Світу
Мітинги в Україні
Грузинська мрія
Сполучені Штати Америки
Грузія