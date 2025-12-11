Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон
Парламент Грузії в прискореному порядку прийняв законопроєкт, що посилює правила проведення протестних акцій. Новий закон зобов'язує попереджати МВС за п'ять днів про проведення мітингу в місцях скупчення людей.
Парламент Грузії в прискореному порядку прийняв в остаточному читанні черговий законопроєкт, що посилює правила проведення протестних акцій. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.
Деталі
Поправки до Закону "Про збори та маніфестації" і Кодекс про адміністративні правопорушення підготувала партія влади "Грузинська мрія".
Новий закон зобов'язує попереджати МВС Грузії за п'ять днів про проведення мітингу в "місцях скупчення людей або руху транспорту", у тому числі – на тротуарі.
Проведення акції в "громадському місці" без попередження поліції заборонено.
Як зазначається, грузинське МВС у відповідь може зробити "попередження" або запропонувати "альтернативний час і/або місце" для акції. Якщо акція буде спланована спонтанно, організатор повинен повідомити про план поліції "негайно".
Якщо поліція вважатиме, що демонстрація порушує закон, дається 15 хвилин на те, щоб розійтися.
Після цього "все зібрання або маніфестація вважаються незаконними", і відомство має право прийняти рішення про припинення і "застосувати заходи, передбачені міжнародним правом і законодавством Грузії".
Також, як зазначається, порушникам загрожує адміністративний арешт до 15 діб (організатору – до 20 діб), при повторному порушенні порушується кримінальна справа.
За чинними правилами організатори не зобов'язані погоджувати мітинги з поліцією. У разі масштабних акцій необхідне формальне повідомлення муніципальних органів. Новий закон набуде чинності після підписання призначеним керівною партією Грузії президентом Міхеїлом Кавелашвілі.
Гельсінська комісія закликала США та партнерів розслідувати застосування хімічної зброї проти протестувальників у Грузії. Повідомляється про використання бромбензилціаніду, що викликав опіки та довгострокові проблеми зі здоров'ям.