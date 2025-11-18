$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9742 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23513 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15898 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19314 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23554 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24255 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30828 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24834 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58804 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50613 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Правляча партія Грузії посилює контроль, що, за оцінками аналітиків, веде країну до однопартійної диктатури. Майже всі опозиційні лідери ув'язнені, а економіка зміщується у бік росії та Китаю.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters
Фото: Reuters

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" стрімко посилює контроль, що, за оцінками аналітиків та європейських дипломатів, веде країну до однопартійної диктатури та віддаляє її від євроатлантичного шляху. На сьогодні майже всі основні опозиційні лідери Грузії перебувають у в'язниці або під кримінальним переслідуванням, а влада прагне заборонити три головні опозиційні групи. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Цього місяця Європейський Союз заявив, що Грузія є кандидатом на членство "лише номінально", а посол ЄС у Тбілісі констатував, що країна більше не перебуває на шляху до вступу до блоку.

Немає жодного шансу: Грузія відкинула можливість передачі Україні Саакашвілі 18.11.25, 11:52 • 3122 перегляди

Ветерани грузинської політики шоковані швидкістю змін. Колишній заступник міністра закордонних справ Сергі Капанадзе заявив: "Зараз ми за п’ять хвилин від однопартійної диктатури".

Критики стверджують, що засновник "Грузинської мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі, будує повноцінний авторитарний режим, оскільки не бажає "втратити владу", чого вимагає демократизація за стандартами ЄС.

"Можуть зробити неправильний вибір": партія влади хоче забрати у грузинів право голосувати за кордоном17.11.25, 19:46 • 2890 переглядiв

Тим часом, економіка Грузії зміщується у бік росії та Китаю: частка імпорту нафти з росії зросла з 8% у 2012 році до 45% сьогодні. Крім того, контракт на будівництво ключового глибоководного порту на Чорному морі виграла китайська компанія, витіснивши західний консорціум.

Влада "Грузинської мрії" виправдовує свої дії необхідністю "стабільності" та захистом країни від "розпалювання війни" опозиційними силами. Опоненти ж називають репресії сфабрикованими.

У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних17.11.25, 16:04 • 2444 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Грузинська мрія
Бідзіна Іванішвілі
Reuters
Тбілісі
Європейський Союз
Чорне море
Китай
Грузія