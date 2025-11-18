"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters
Київ • УНН
Правляча партія Грузії посилює контроль, що, за оцінками аналітиків, веде країну до однопартійної диктатури. Майже всі опозиційні лідери ув'язнені, а економіка зміщується у бік росії та Китаю.
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" стрімко посилює контроль, що, за оцінками аналітиків та європейських дипломатів, веде країну до однопартійної диктатури та віддаляє її від євроатлантичного шляху. На сьогодні майже всі основні опозиційні лідери Грузії перебувають у в'язниці або під кримінальним переслідуванням, а влада прагне заборонити три головні опозиційні групи. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Цього місяця Європейський Союз заявив, що Грузія є кандидатом на членство "лише номінально", а посол ЄС у Тбілісі констатував, що країна більше не перебуває на шляху до вступу до блоку.
Ветерани грузинської політики шоковані швидкістю змін. Колишній заступник міністра закордонних справ Сергі Капанадзе заявив: "Зараз ми за п’ять хвилин від однопартійної диктатури".
Критики стверджують, що засновник "Грузинської мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі, будує повноцінний авторитарний режим, оскільки не бажає "втратити владу", чого вимагає демократизація за стандартами ЄС.
Тим часом, економіка Грузії зміщується у бік росії та Китаю: частка імпорту нафти з росії зросла з 8% у 2012 році до 45% сьогодні. Крім того, контракт на будівництво ключового глибоководного порту на Чорному морі виграла китайська компанія, витіснивши західний консорціум.
Влада "Грузинської мрії" виправдовує свої дії необхідністю "стабільності" та захистом країни від "розпалювання війни" опозиційними силами. Опоненти ж називають репресії сфабрикованими.
