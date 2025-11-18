$42.070.02
Немає жодного шансу: Грузія відкинула можливість передачі Україні Саакашвілі

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що шансів на передачу Міхеіла Саакашвілі Україні або третій країні немає. Він назвав заклики української сторони несерйозними, попри те, що Україна активно опрацьовує цей варіант.

Немає жодного шансу: Грузія відкинула можливість передачі Україні Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відповів на заклики української сторони передати Києву або перевести до третьої країни колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, заявивши, що шансів на його видачу немає. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

Тут теж все лежить як на долоні — те, з якою сумлінністю ми маємо справу, коли говорять конкретні люди. Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно

- заявив Кобахідзе.

Видання нагадує, що раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк інформував, що Україна опрацьовує варіант передачі колишнього грузинського лідера.

"Що стосується можливості залучення пана Саакашвілі, то це частина нашого порядку денного. Україна активно працює над цим питанням", – зазначав він. 

Нагадаємо

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі звернувся до Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни проти росії. Саакашвілі, який є громадянином України, стверджує, що його переслідування пов'язані з війною, а його отруєння та ув'язнення вимагав путін.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Радіо Свобода
Іраклі Кобахідзе
Михайло Подоляк
Україна
Грузія
Міхеіл Саакашвілі