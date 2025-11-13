Саакашвілі просить Зеленського включити його до списку цивільних полонених

Колишній президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни проти росії, передає УНН.

... мої переслідування і моя доля пов’язані з війною. Я — громадянин України і голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, де мав честь працювати під вашим керівництвом. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас

Третій президент Грузії нагадав, що вчора його перевезли з тюремної лікарні, "де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці — до того персоналу, який мене й отруїв".

Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав путін, а медведєв і лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням

Він зазначив, що спершу його заарештували за абсолютно вигаданою справою, і тодішній прем’єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов’язана з його активністю в Україні.

У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. В матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік росії