Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20743 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50647 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47186 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50506 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48332 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44301 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60228 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132049 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51129 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69928 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46081 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65184 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132049 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13668 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23518 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22602 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61845 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62058 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці

Київ • УНН

 • 3118 перегляди

Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели з клініки "Вівамед" до в'язниці №12 через задовільний стан здоров'я. Він перебував у клініці з 12 травня 2022 року, а його загальний термін ув'язнення становить 12,6 років.

Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці

Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі знову перевели із клініки "Вівамед" до в'язниці №12. Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Грузії, передає УНН.

"Оскільки стан здоров'я засудженого Михайла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, його було виписано з клініки цивільного сектору і повернуто до пенітенціарної установи N12, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", - йдеться у заяві.

Як повідомляють "Новини Грузія", Саакашвілі перебував у клініці, що обслуговує пенітенціарну систему Грузії, три з половиною роки, з 12 травня 2022 року.

Цієї весни загальний термін його ув'язнення був збільшений до 12,6 років. Саакашвілі, згідно з раніше винесеними вироками, має залишитися в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Але прокуратура нещодавно оголосила про початок нової справи. Саакашвілі звинувачують у закликах до насильницької зміни конституційного ладу чи влади.

Грузія розпочала нове кримінальне переслідування Саакашвілі та низки опозиціонерів: у чому їх звинувачують06.11.25, 16:59 • 2879 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Грузія
Міхеіл Саакашвілі