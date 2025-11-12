Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці
Київ • УНН
Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели з клініки "Вівамед" до в'язниці №12 через задовільний стан здоров'я. Він перебував у клініці з 12 травня 2022 року, а його загальний термін ув'язнення становить 12,6 років.
Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі знову перевели із клініки "Вівамед" до в'язниці №12. Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Грузії, передає УНН.
"Оскільки стан здоров'я засудженого Михайла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, його було виписано з клініки цивільного сектору і повернуто до пенітенціарної установи N12, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", - йдеться у заяві.
Як повідомляють "Новини Грузія", Саакашвілі перебував у клініці, що обслуговує пенітенціарну систему Грузії, три з половиною роки, з 12 травня 2022 року.
Цієї весни загальний термін його ув'язнення був збільшений до 12,6 років. Саакашвілі, згідно з раніше винесеними вироками, має залишитися в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Але прокуратура нещодавно оголосила про початок нової справи. Саакашвілі звинувачують у закликах до насильницької зміни конституційного ладу чи влади.
