Грузія розпочала нове кримінальне переслідування Саакашвілі та низки опозиціонерів: у чому їх звинувачують

Влада Грузії розпочала нове кримінальне переслідування колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, а також групи інших опозиційних політиків. Про це повідомляє "Ехо Кавказа" (проект "Радіо Свобода" - ред.), передає УНН.

Деталі

Йдеться про Георгія Вашадзе, Нікі Гварамія, Нікі Мелія, Зураба Джапарідзе, Елене Хоштарія, а також нещодавно помилуваних Мамукі Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе.

Як зазначив генеральний прокурор Грузії Георгій Гваракідзе, справу порушено спільно прокуратурою, Службою державної безпеки та Міністерством внутрішніх справ Грузії за фактами "злочинів проти держави - саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної держави, фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу і національної безпеки, а також за звинуваченнями у закликах до насильницької зміни конституційного ладу і повалення влади".

За версією слідства, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі використовуючи свої сторінки в соціальних мережах і відеозвернення, публічно закликав своїх прихильників до "боротьби та агресивного опору", а також до захоплення урядових будівель і "повалення режиму".

Грузинські правоохоронці стверджують, що фінансування протестувальників нібито здійснювалось за участю низки неурядових організацій та спеціально створених фондів, які отримували кошти від міжнародних донорів.

Нагадаємо

Нещодавно Єврокомісія опублікувала звіти про політичні події у 10 країнах-кандидатах на членство в ЄС - в них різко критикується ситуація в Грузії. У цих звітах вказується на істотний відкат демократії в Грузії через репресивні заходи проти громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції.