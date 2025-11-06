Грузия начала новое уголовное преследование Саакашвили и ряда оппозиционеров: в чем их обвиняют

ukenru
14:11 • 10425 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 14926 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 15413 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 16315 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 38764 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32282 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35968 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49428 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38624 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32405 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 20761 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 13318 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств09:36 • 11568 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 20900 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 18546 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
14:11 • 10422 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 10683 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 18580 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 20933 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 08:00 • 38763 просмотра
Грузия начала новое уголовное преследование Саакашвили и ряда оппозиционеров: в чем их обвиняют

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Власти Грузии возбудили новые уголовные дела против экс-президента Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Их обвиняют в саботаже, содействии враждебной деятельности и призывах к свержению власти.

Грузия начала новое уголовное преследование Саакашвили и ряда оппозиционеров: в чем их обвиняют

Власти Грузии начали новое уголовное преследование бывшего президента страны Михаила Саакашвили, а также группы других оппозиционных политиков. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода" - ред.), передает УНН.

Детали

Речь идет о Георгии Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зурабе Джапаридзе, Элене Хоштария, а также недавно помилованных Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как отметил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел Грузии по фактам "преступлений против государства - саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, а также по обвинениям в призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению власти".

По версии следствия, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призывал своих сторонников к "борьбе и агрессивному сопротивлению", а также к захвату правительственных зданий и "свержению режима".

Грузинские правоохранители утверждают, что финансирование протестующих якобы осуществлялось при участии ряда неправительственных организаций и специально созданных фондов, которые получали средства от международных доноров.

Напомним

Недавно Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах-кандидатах на членство в ЕС - в них резко критикуется ситуация в Грузии. В этих отчетах указывается на существенный откат демократии в Грузии из-за репрессивных мер против гражданского общества, СМИ и оппозиции.

Евгений Устименко

