Грузия начала новое уголовное преследование Саакашвили и ряда оппозиционеров: в чем их обвиняют
Киев • УНН
Власти Грузии возбудили новые уголовные дела против экс-президента Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Их обвиняют в саботаже, содействии враждебной деятельности и призывах к свержению власти.
Власти Грузии начали новое уголовное преследование бывшего президента страны Михаила Саакашвили, а также группы других оппозиционных политиков. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода" - ред.), передает УНН.
Детали
Речь идет о Георгии Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зурабе Джапаридзе, Элене Хоштария, а также недавно помилованных Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Как отметил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел Грузии по фактам "преступлений против государства - саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, а также по обвинениям в призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению власти".
По версии следствия, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призывал своих сторонников к "борьбе и агрессивному сопротивлению", а также к захвату правительственных зданий и "свержению режима".
Грузинские правоохранители утверждают, что финансирование протестующих якобы осуществлялось при участии ряда неправительственных организаций и специально созданных фондов, которые получали средства от международных доноров.
Напомним
Недавно Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах-кандидатах на членство в ЕС - в них резко критикуется ситуация в Грузии. В этих отчетах указывается на существенный откат демократии в Грузии из-за репрессивных мер против гражданского общества, СМИ и оппозиции.