Не нуждается в стационарном лечении: Саакашвили перевели из клиники в тюрьму
Киев • УНН
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из клиники "Вивамед" в тюрьму №12 из-за удовлетворительного состояния здоровья. Он находился в клинике с 12 мая 2022 года, а его общий срок заключения составляет 12,6 лет.
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили снова перевели из клиники "Вивамед" в тюрьму №12. Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии, передает УНН.
"Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение N12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - говорится в заявлении.
Как сообщают "Новости Грузия", Саакашвили находился в клинике, обслуживающей пенитенциарную систему Грузии, три с половиной года, с 12 мая 2022 года.
Этой весной общий срок его заключения был увеличен до 12,6 лет. Саакашвили, согласно ранее вынесенным приговорам, должен остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.
Но прокуратура недавно объявила о начале нового дела. Саакашвили обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя или власти.
Грузия начала новое уголовное преследование Саакашвили и ряда оппозиционеров: в чем их обвиняют06.11.25, 16:59 • 2871 просмотр