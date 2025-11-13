$42.040.02
Саакашвили просит Зеленского включить его в список гражданских пленных

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны против россии. Саакашвили, являющийся гражданином Украины, утверждает, что его преследования связаны с войной, а его отравление и заключение требовал путин.

Саакашвили просит Зеленского включить его в список гражданских пленных

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны против россии, передает УНН.

... мои преследования и моя судьба связаны с войной. Я — гражданин Украины и глава Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас 

- написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Добавим

Третий президент Грузии напомнил, что вчера его перевезли из тюремной больницы, "где я лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму — к тому персоналу, который меня и отравил".

Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением 

- добавил Саакашвили.

Он отметил, что сначала его арестовали по абсолютно вымышленному делу, и тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с его активностью в Украине.

В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного враждебного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. То есть незаконные грузинские власти прямо объявляют Украину враждебным иностранным государством. И это не удивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто стали на сторону России 

- резюмировал Саакашвили.

Добавим

Как сообщал УНН, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из клиники "Вивамед" в тюрьму №12 из-за "удовлетворительного состояния здоровья". Он находился в клинике с 12 мая 2022 года, а его общий срок заключения составляет 12,6 лет.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Бидзина Иванишвили
Михаил Подоляк
Владимир Зеленский
Украина
Михеил Саакашвили