Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 14011 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы
07:00 • 13950 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 14:33 • 51702 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 44535 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 42285 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
17 ноября, 12:28 • 35817 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25705 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
17 ноября, 07:00 • 68740 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27330 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Нет ни единого шанса: Грузия отвергла возможность передачи Украине Саакашвили

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что шансов на передачу Михеила Саакашвили Украине или третьей стране нет. Он назвал призывы украинской стороны несерьезными, несмотря на то, что Украина активно прорабатывает этот вариант.

Нет ни единого шанса: Грузия отвергла возможность передачи Украине Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на призывы украинской стороны передать Киеву или перевести в третью страну бывшего президента Михеила Саакашвили, заявив, что шансов на его выдачу нет. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Здесь тоже все лежит как на ладони — то, с какой добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения серьезно

- заявил Кобахидзе.

Издание напоминает, что ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк информировал, что Украина прорабатывает вариант передачи бывшего грузинского лидера.

"Что касается возможности привлечения господина Саакашвили, то это часть нашей повестки дня. Украина активно работает над этим вопросом", – отмечал он.

Напомним

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны против России. Саакашвили, являющийся гражданином Украины, утверждает, что его преследования связаны с войной, а его отравление и заключение требовал Путин.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Радио Свобода
Ираклий Кобахидзе
Михаил Подоляк
Украина
Грузия
Михеил Саакашвили