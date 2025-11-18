Нет ни единого шанса: Грузия отвергла возможность передачи Украине Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на призывы украинской стороны передать Киеву или перевести в третью страну бывшего президента Михеила Саакашвили, заявив, что шансов на его выдачу нет. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Здесь тоже все лежит как на ладони — то, с какой добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения серьезно - заявил Кобахидзе.

Издание напоминает, что ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк информировал, что Украина прорабатывает вариант передачи бывшего грузинского лидера.

"Что касается возможности привлечения господина Саакашвили, то это часть нашей повестки дня. Украина активно работает над этим вопросом", – отмечал он.

Напомним

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны против России. Саакашвили, являющийся гражданином Украины, утверждает, что его преследования связаны с войной, а его отравление и заключение требовал Путин.