У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 4708 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 13619 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 10217 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 11878 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 13100 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23719 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 39907 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35265 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45286 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 58927 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 21824 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 27284 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 13724 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 13459 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 7560 перегляди
Публікації
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 7828 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 13620 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 27511 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 58930 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 50587 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 13640 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 22650 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 67501 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 70548 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 124315 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
БМ-21 «Град»

У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Гельсінська комісія закликала США та партнерів розслідувати застосування хімічної зброї проти протестувальників у Грузії. Повідомляється про використання бромбензилціаніду, що викликав опіки та довгострокові проблеми зі здоров'ям.

У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії

Гельсінська комісія закликала владу США та країн-партнерів провести розслідування повідомлень про застосування хімічної зброї проти учасників антиурядових протестів у Грузії. Відповідну заяву в середу поширили члени комісії: сенатори Роджер Уікер та Шелдон Уайтхаус, а також конгресмени Джо Вілсон та Стів Коен, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Ці хімічні атаки призвели до опіків та довгострокових проблем зі здоров'ям у постраждалих і є порушенням зобов'язань у галузі прав людини, яких зобов'язана дотримуватися влада Грузії. Подібні дії ставлять „Грузинську мрію" в один ряд із корумпованими правителями росії та Китаю, які бояться власного народу та не зупиняться ні перед чим, щоб зберегти владу. Ми закликаємо уряд США та наших демократичних союзників перевірити ці повідомлення та запровадити відповідні санкції щодо винних 

— йдеться у заяві.

У комісії назвали "достовірними" повідомлення ВВС про те, що під час розгону протестів у Тбілісі в 2024 році влада використовувала не звичайний сльозогінний газ, а бромбензилціанід або "каміт" – бойову отруйну речовину часів Першої світової війни, від якої відмовилися в 1930-х роках. Передбачається, що каміт додавали у водомети.

У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних17.11.25, 16:04 • 2757 переглядiв

Додамо

Журналісти посилаються на дослідження лікаря-педіатра Костянтина Чахунашвілі, котрий вивчив симптоми близько 350 учасників протестів. Майже половина заявила про тривалі побічні ефекти протягом понад 30 днів – головний біль, втома, кашель, задишка, блювання та інші. Також розслідувачі виявили код великої групи токсичних речовин (UN 3439) в списку інвентарного грузинського спецназу за грудень 2019 року.

Грузинська влада категорично заперечує застосування хімзброї проти протестувальників. Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав розслідування "дешевою провокацією, спланованою за сценарієм іноземних спецслужб", покликаною "розпалити загасаючий протест". У Тбілісі обіцяють подати скаргу на ВВС британському регулятору, а за потреби – і до міжнародних судів.

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування за статтями про перевищення службових повноважень та сприяння іноземній організації у ворожій діяльності. Насамперед перевірці підлягають інтерв'ювані ВВС – представники НУО, лікарі та демонстранти.

Хоча у розслідуванні не наведено прямих доказів, опозиція повністю підтримує висновки журналістів. До міжнародних судів та організацій із закликом про сприяння звернулися екс-президенти Грузії Михайло Саакашвілі та Саломі Зурабішвілі.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 4077 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Грузинська мрія
Іраклій Кобахідзе
Тбілісі
Саломе Зурабішвілі
Китай
Сполучені Штати Америки
Грузія
Міхеіл Саакашвілі