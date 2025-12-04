У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії

Гельсінська комісія закликала владу США та країн-партнерів провести розслідування повідомлень про застосування хімічної зброї проти учасників антиурядових протестів у Грузії. Відповідну заяву в середу поширили члени комісії: сенатори Роджер Уікер та Шелдон Уайтхаус, а також конгресмени Джо Вілсон та Стів Коен, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Ці хімічні атаки призвели до опіків та довгострокових проблем зі здоров'ям у постраждалих і є порушенням зобов'язань у галузі прав людини, яких зобов'язана дотримуватися влада Грузії. Подібні дії ставлять „Грузинську мрію" в один ряд із корумпованими правителями росії та Китаю, які бояться власного народу та не зупиняться ні перед чим, щоб зберегти владу. Ми закликаємо уряд США та наших демократичних союзників перевірити ці повідомлення та запровадити відповідні санкції щодо винних — йдеться у заяві.

У комісії назвали "достовірними" повідомлення ВВС про те, що під час розгону протестів у Тбілісі в 2024 році влада використовувала не звичайний сльозогінний газ, а бромбензилціанід або "каміт" – бойову отруйну речовину часів Першої світової війни, від якої відмовилися в 1930-х роках. Передбачається, що каміт додавали у водомети.

У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних

Додамо

Журналісти посилаються на дослідження лікаря-педіатра Костянтина Чахунашвілі, котрий вивчив симптоми близько 350 учасників протестів. Майже половина заявила про тривалі побічні ефекти протягом понад 30 днів – головний біль, втома, кашель, задишка, блювання та інші. Також розслідувачі виявили код великої групи токсичних речовин (UN 3439) в списку інвентарного грузинського спецназу за грудень 2019 року.

Грузинська влада категорично заперечує застосування хімзброї проти протестувальників. Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав розслідування "дешевою провокацією, спланованою за сценарієм іноземних спецслужб", покликаною "розпалити загасаючий протест". У Тбілісі обіцяють подати скаргу на ВВС британському регулятору, а за потреби – і до міжнародних судів.

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування за статтями про перевищення службових повноважень та сприяння іноземній організації у ворожій діяльності. Насамперед перевірці підлягають інтерв'ювані ВВС – представники НУО, лікарі та демонстранти.

Хоча у розслідуванні не наведено прямих доказів, опозиція повністю підтримує висновки журналістів. До міжнародних судів та організацій із закликом про сприяння звернулися екс-президенти Грузії Михайло Саакашвілі та Саломі Зурабішвілі.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters