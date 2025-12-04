$42.200.13
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Хельсинкская комиссия призвала США и партнеров расследовать применение химического оружия против протестующих в Грузии. Сообщается об использовании бромбензилцианида, вызвавшего ожоги и долгосрочные проблемы со здоровьем.

В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии

Хельсинкская комиссия призвала власти США и стран-партнеров провести расследование сообщений о применении химического оружия против участников антиправительственных протестов в Грузии. Соответствующее заявление в среду распространили члены комиссии: сенаторы Роджер Уикер и Шелдон Уайтхаус, а также конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Эти химические атаки привели к ожогам и долгосрочным проблемам со здоровьем у пострадавших и являются нарушением обязательств в области прав человека, которых обязаны придерживаться власти Грузии. Подобные действия ставят „Грузинскую мечту" в один ряд с коррумпированными правителями россии и Китая, которые боятся собственного народа и не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить власть. Мы призываем правительство США и наших демократических союзников проверить эти сообщения и ввести соответствующие санкции в отношении виновных 

— говорится в заявлении.

В комиссии назвали "достоверными" сообщения ВВС о том, что во время разгона протестов в Тбилиси в 2024 году власти использовали не обычный слезоточивый газ, а бромбензилцианид или "камит" – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны, от которого отказались в 1930-х годах. Предполагается, что камит добавляли в водометы.

В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных17.11.25, 16:04 • 2757 просмотров

Добавим

Журналисты ссылаются на исследование врача-педиатра Константина Чахунашвили, который изучил симптомы около 350 участников протестов. Почти половина заявила о длительных побочных эффектах в течение более 30 дней – головная боль, усталость, кашель, одышка, рвота и другие. Также расследователи обнаружили код большой группы токсичных веществ (UN 3439) в списке инвентарного грузинского спецназа за декабрь 2019 года.

Грузинские власти категорически отрицают применение химоружия против протестующих. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал расследование "дешевой провокацией, спланированной по сценарию иностранных спецслужб", призванной "разжечь затухающий протест". В Тбилиси обещают подать жалобу на ВВС британскому регулятору, а при необходимости – и в международные суды.

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статьям о превышении служебных полномочий и содействии иностранной организации во враждебной деятельности. В первую очередь проверке подлежат интервьюированные ВВС – представители НПО, врачи и демонстранты.

Хотя в расследовании не приведено прямых доказательств, оппозиция полностью поддерживает выводы журналистов. В международные суды и организации с призывом о содействии обратились экс-президенты Грузии Михаил Саакашвили и Саломе Зурабишвили.

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 4077 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Грузинская мечта
Ираклий Кобахидзе
Тбилиси
Саломе Зурабишвили
Китай
Соединённые Штаты
Грузия
Михеил Саакашвили