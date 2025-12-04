В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии

Хельсинкская комиссия призвала власти США и стран-партнеров провести расследование сообщений о применении химического оружия против участников антиправительственных протестов в Грузии. Соответствующее заявление в среду распространили члены комиссии: сенаторы Роджер Уикер и Шелдон Уайтхаус, а также конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Эти химические атаки привели к ожогам и долгосрочным проблемам со здоровьем у пострадавших и являются нарушением обязательств в области прав человека, которых обязаны придерживаться власти Грузии. Подобные действия ставят „Грузинскую мечту" в один ряд с коррумпированными правителями россии и Китая, которые боятся собственного народа и не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить власть. Мы призываем правительство США и наших демократических союзников проверить эти сообщения и ввести соответствующие санкции в отношении виновных — говорится в заявлении.

В комиссии назвали "достоверными" сообщения ВВС о том, что во время разгона протестов в Тбилиси в 2024 году власти использовали не обычный слезоточивый газ, а бромбензилцианид или "камит" – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны, от которого отказались в 1930-х годах. Предполагается, что камит добавляли в водометы.

Добавим

Журналисты ссылаются на исследование врача-педиатра Константина Чахунашвили, который изучил симптомы около 350 участников протестов. Почти половина заявила о длительных побочных эффектах в течение более 30 дней – головная боль, усталость, кашель, одышка, рвота и другие. Также расследователи обнаружили код большой группы токсичных веществ (UN 3439) в списке инвентарного грузинского спецназа за декабрь 2019 года.

Грузинские власти категорически отрицают применение химоружия против протестующих. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал расследование "дешевой провокацией, спланированной по сценарию иностранных спецслужб", призванной "разжечь затухающий протест". В Тбилиси обещают подать жалобу на ВВС британскому регулятору, а при необходимости – и в международные суды.

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статьям о превышении служебных полномочий и содействии иностранной организации во враждебной деятельности. В первую очередь проверке подлежат интервьюированные ВВС – представители НПО, врачи и демонстранты.

Хотя в расследовании не приведено прямых доказательств, оппозиция полностью поддерживает выводы журналистов. В международные суды и организации с призывом о содействии обратились экс-президенты Грузии Михаил Саакашвили и Саломе Зурабишвили.

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters