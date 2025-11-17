В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных

В Грузии правительство решило упразднить еще две госструктуры, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, с марта упраздняются как отдельные ведомства:

Антикоррупционное бюро;

Служба защиты персональных данных.

Папуашвили объяснил решение "процессом оптимизации госструктур".

По его словам, функции обоих ведомств будут полностью переданы государственному аудиту.

