$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 144 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1662 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7666 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12247 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14737 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35699 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23872 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18951 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21223 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16395 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Грузия упраздняет Антикоррупционное бюро и Службу защиты персональных данных с марта. Их функции будут переданы государственному аудиту в рамках оптимизации госструктур.

В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных

В Грузии правительство решило упразднить еще две госструктуры, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, с марта упраздняются как отдельные ведомства:

  • Антикоррупционное бюро;
    • Служба защиты персональных данных.

      Папуашвили объяснил решение "процессом оптимизации госструктур".

      По его словам, функции обоих ведомств будут полностью переданы государственному аудиту.

      Антонина Туманова

