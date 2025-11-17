В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных
Киев • УНН
Грузия упраздняет Антикоррупционное бюро и Службу защиты персональных данных с марта. Их функции будут переданы государственному аудиту в рамках оптимизации госструктур.
В Грузии правительство решило упразднить еще две госструктуры, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Как сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, с марта упраздняются как отдельные ведомства:
- Антикоррупционное бюро;
- Служба защиты персональных данных.
Папуашвили объяснил решение "процессом оптимизации госструктур".
По его словам, функции обоих ведомств будут полностью переданы государственному аудиту.
