В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"
Киев • УНН
Оппозиционеры в Грузии подчеркнули, что "репрессии" не могут помешать "последовательной борьбе грузинского народа", который желает "жить в справедливой, безопасной и свободной стране" и "не допустит нарушения конституции".
Семь оппозиционных политических объединений заявили о консолидации для того, чтобы «мирной борьбой сменить режим» в Грузии. Совместное обращение распространили сегодня «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», Национально-демократическая партия, «Европейская Грузия», «Федералисты» и платформа «Площадь Свободы», передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
«Между нами много различий, но всех нас объединяет общая цель: мирной борьбой сменить режим коррумпированных преступников, грабящих народ, освободить несправедливо заключенных писателей, врачей, студентов, актеров и политиков, спасти независимость и государственность Грузии и утвердить свое место в нашем естественном историческом лоне
Авторы заявления подчеркнули, что «репрессии» не могут помешать «последовательной борьбе грузинского народа», который желает «жить в справедливой, безопасной и свободной стране» и «не допустит нарушения конституции».
«Мы, демократические политические партии, будем бороться до конца, чтобы вернуть власть тем, кому она действительно принадлежит – грузинскому народу», – сказано в заявлении.
Добавим
Партии выступили с совместным обращением вскоре после того, как прокуратура обвинила восемь оппозиционеров в сговоре с целью свержения правительства и оказании помощи иностранным государствам во враждебной деятельности. Следователи планируют добиваться заключения сроком до 15 лет для главных политических оппонентов «Грузинской мечты», шестеро из которых уже находятся в тюрьмах по другим обвинениям.
На прошлой неделе «Грузинская мечта» также подала иск в Конституционный суд с требованием запретить три оппозиционные партии на том основании, что они представляют «реальную угрозу конституционному строю» — это «Единое национальное движение», «Ахали» и «Лело».
