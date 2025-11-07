ukenru
15:49 • 3852 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 11103 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 12194 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15487 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 17138 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 37199 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34810 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37727 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29169 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30309 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
публикации
Эксклюзивы
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10831 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Оппозиционеры в Грузии подчеркнули, что "репрессии" не могут помешать "последовательной борьбе грузинского народа", который желает "жить в справедливой, безопасной и свободной стране" и "не допустит нарушения конституции".

В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"

Семь оппозиционных политических объединений заявили о консолидации для того, чтобы «мирной борьбой сменить режим» в Грузии. Совместное обращение распространили сегодня «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», Национально-демократическая партия, «Европейская Грузия», «Федералисты» и платформа «Площадь Свободы», передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

«Между нами много различий, но всех нас объединяет общая цель: мирной борьбой сменить режим коррумпированных преступников, грабящих народ, освободить несправедливо заключенных писателей, врачей, студентов, актеров и политиков, спасти независимость и государственность Грузии и утвердить свое место в нашем естественном историческом лоне 

- говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркнули, что «репрессии» не могут помешать «последовательной борьбе грузинского народа», который желает «жить в справедливой, безопасной и свободной стране» и «не допустит нарушения конституции».

«Мы, демократические политические партии, будем бороться до конца, чтобы вернуть власть тем, кому она действительно принадлежит – грузинскому народу», – сказано в заявлении.

ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси

Добавим

Партии выступили с совместным обращением вскоре после того, как прокуратура обвинила восемь оппозиционеров в сговоре с целью свержения правительства и оказании помощи иностранным государствам во враждебной деятельности. Следователи планируют добиваться заключения сроком до 15 лет для главных политических оппонентов «Грузинской мечты», шестеро из которых уже находятся в тюрьмах по другим обвинениям.

На прошлой неделе «Грузинская мечта» также подала иск в Конституционный суд с требованием запретить три оппозиционные партии на том основании, что они представляют «реальную угрозу конституционному строю» — это «Единое национальное движение», «Ахали» и «Лело».

Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Грузия