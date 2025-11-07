У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"

Сім опозиційних політичних об'єднань заявили про консолідацію для того, щоб "мирною боротьбою змінити режим" у Грузії. Спільне звернення поширили сьогодні "Ахалі", "Гірчі - більше свободи", "Дроа", Національно-демократична партія, "Європейська Грузія", "Федералісти" та платформа "Площа Свободи", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Між нами багато відмінностей, але всіх нас поєднує спільна мета: мирною боротьбою змінити режим корумпованих злочинців, які грабують народ, звільнити несправедливо ув'язнених письменників, лікарів, студентів, акторів і політиків, врятувати незалежність і державність Грузії і утвердити своє місце в нашому природному історичному лоні - йдеться у заяві.

Автори заяви наголосили, що "репресії" не можуть перешкодити "послідовній боротьбі грузинського народу", який бажає "жити у справедливій, безпечній та вільній країні" та "не допустить порушення конституції".

"Ми, демократичні політичні партії, боротимемося до кінця, щоб повернути владу тим, кому вона справді належить – грузинському народу", – сказано у заяві.

Додамо

Партії виступили зі спільним зверненням невдовзі після того, як прокуратура звинуватила вісім опозиціонерів у змові з метою повалення уряду та надання допомоги іноземним державам у ворожій діяльності. Слідчі планують добиватися ув'язнення терміном до 15 років для головних політичних опонентів "Грузинської мрії", шестеро з яких вже перебувають у в'язницях за іншими звинуваченнями.

Минулого тижня "Грузинська мрія" також подала позов до Конституційного суду з вимогою заборонити три опозиційні партії на тій підставі, що вони становлять "реальну загрозу конституційному ладу" — це "Єдиний національний рух", "Ахалі" та "Лело".

