У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"

ukenru
15:49 • 4728 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 12397 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 13119 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 16306 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 17561 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37767 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35010 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37830 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29221 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30360 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23073 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30247 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18431 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 13604 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11009 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 12422 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 13138 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 16324 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11324 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 10 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 10359 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18706 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30536 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23341 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-31
Опалення

У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Опозиціонери у Грузії наголосили, що "репресії" не можуть перешкодити "послідовній боротьбі грузинського народу", який бажає "жити у справедливій, безпечній та вільній країні" та "не допустить порушення конституції".

У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"

Сім опозиційних політичних об'єднань заявили про консолідацію для того, щоб "мирною боротьбою змінити режим" у Грузії. Спільне звернення поширили сьогодні "Ахалі", "Гірчі - більше свободи", "Дроа", Національно-демократична партія, "Європейська Грузія", "Федералісти" та платформа "Площа Свободи", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Між нами багато відмінностей, але всіх нас поєднує спільна мета: мирною боротьбою змінити режим корумпованих злочинців, які грабують народ, звільнити несправедливо ув'язнених письменників, лікарів, студентів, акторів і політиків, врятувати незалежність і державність Грузії і утвердити своє місце в нашому природному історичному лоні 

- йдеться у заяві.

Автори заяви наголосили, що "репресії" не можуть перешкодити "послідовній боротьбі грузинського народу", який бажає "жити у справедливій, безпечній та вільній країні" та "не допустить порушення конституції".

"Ми, демократичні політичні партії, боротимемося до кінця, щоб повернути владу тим, кому вона справді належить – грузинському народу", – сказано у заяві.

ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі29.10.25, 16:36 • 2413 переглядiв

Додамо

Партії виступили зі спільним зверненням невдовзі після того, як прокуратура звинуватила вісім опозиціонерів у змові з метою повалення уряду та надання допомоги іноземним державам у ворожій діяльності. Слідчі планують добиватися ув'язнення терміном до 15 років для головних політичних опонентів "Грузинської мрії", шестеро з яких вже перебувають у в'язницях за іншими звинуваченнями.

Минулого тижня "Грузинська мрія" також подала позов до Конституційного суду з вимогою заборонити три опозиційні партії на тій підставі, що вони становлять "реальну загрозу конституційному ладу" — це "Єдиний національний рух", "Ахалі" та "Лело".

Єврокомісія розкритикувала Грузію за відкат демократії04.11.25, 18:36 • 3009 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Грузія