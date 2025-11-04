Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии

ukenru
15:06 • 7224 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 19101 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 20100 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 16291 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 17020 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 14671 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20888 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 45746 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24433 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81330 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десятку самых популярных среди украинцев авто "захватили" кроссоверы: во главе рейтинга электрокар4 ноября, 07:18 • 5072 просмотра
В Киеве пациентка умерла во время пластической операции, хирургу сообщили о подозренииPhoto4 ноября, 09:03 • 3818 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto4 ноября, 10:24 • 10729 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 18327 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 13432 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 19101 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 13645 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 20100 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 45746 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 42858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Денис Шмыгаль
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Европа
Румыния
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 1056 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 18478 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 33748 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 29497 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 33601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Financial Times

Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах-кандидатах на членство в ЕС, позитивно оценив большинство, но резко раскритиковав Грузию. Отчет указывает на существенный откат демократии в Грузии из-за репрессивных мер против гражданского общества, СМИ и оппозиции.

Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии

Сегодня Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах, претендующих на членство в Евросоюзе. В отношении большинства этих стран Еврокомиссия дает положительную оценку, а вот Грузию - раскритиковала, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Грузия же оказалась единственной из стран-кандидатов, чью власть Брюссель в своем обзоре резко критиковал.

ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси29.10.25, 16:36 • 2401 просмотр

Состояние дел с демократией в Грузии в отчетный период характеризуется существенным откатом назад. Власти Грузии ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей масс-медиа и лидеров оппозиции, что серьезно подрывает демократические процессы и фактически отменило участие гражданского общества (в формировании политики) и систему сдержек и противовесов 

- говорится в докладе.

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия06.10.25, 07:14 • 4042 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Грузия