Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии

Сегодня Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах, претендующих на членство в Евросоюзе. В отношении большинства этих стран Еврокомиссия дает положительную оценку, а вот Грузию - раскритиковала, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Грузия же оказалась единственной из стран-кандидатов, чью власть Брюссель в своем обзоре резко критиковал.

Состояние дел с демократией в Грузии в отчетный период характеризуется существенным откатом назад. Власти Грузии ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей масс-медиа и лидеров оппозиции, что серьезно подрывает демократические процессы и фактически отменило участие гражданского общества (в формировании политики) и систему сдержек и противовесов