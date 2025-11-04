Еврокомиссия раскритиковала Грузию за откат демократии
Киев • УНН
Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах-кандидатах на членство в ЕС, позитивно оценив большинство, но резко раскритиковав Грузию. Отчет указывает на существенный откат демократии в Грузии из-за репрессивных мер против гражданского общества, СМИ и оппозиции.
Сегодня Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах, претендующих на членство в Евросоюзе. В отношении большинства этих стран Еврокомиссия дает положительную оценку, а вот Грузию - раскритиковала, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Грузия же оказалась единственной из стран-кандидатов, чью власть Брюссель в своем обзоре резко критиковал.
Состояние дел с демократией в Грузии в отчетный период характеризуется существенным откатом назад. Власти Грузии ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей масс-медиа и лидеров оппозиции, что серьезно подрывает демократические процессы и фактически отменило участие гражданского общества (в формировании политики) и систему сдержек и противовесов
