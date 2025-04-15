Саломе Зурабішвілі

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23632 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 148327 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132137 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134455 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131234 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132067 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194996 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77274 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164392 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116354 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 42696 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 54660 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 58619 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 48898 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 30431 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 11842 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 21994 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49415 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59114 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 148326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 5748 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12324 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14309 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110003 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111604 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Саломе Зурабішвілі

Новини по темi

У Грузії остаточно затверджено закон проти "іноагентів", аналог якого діє в США

Парламент Грузії затвердив закон про "іноземних агентів", попри несприйняття громадськістю. Закон регулює реєстрацію та фінансування агентів іноземного впливу, аналогічно до FARA у США.

Новини Світу • 1 квітня, 12:11 • 9502 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

Новини Світу • 13 лютого, 15:21 • 55898 перегляди

Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій

Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.

Новини Світу • 5 лютого, 11:56 • 22443 перегляди

Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

З церемоніальної зали резиденції президента Грузії прибрали прапор Євросоюзу. Новий президент Михайло Кавелашвілі залишив лише державний прапор та штандарт президента.

Новини Світу • 30 січня, 19:43 • 31492 перегляди

ЄС затвердив зупинення безвізу для грузинських дипломатичних паспортів - ЗМІ

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про зупинення безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів. Словаччина та Угорщина виступили проти, але рішення було прийнято кваліфікованою більшістю.

Новини Світу • 27 січня, 12:08 • 23531 перегляди

У Грузії зустріли Новий рік масовим проєвропейським мітингом

Десятки тисяч проєвропейських демонстрантів відсвяткували Новий рік біля парламенту Грузії, продовжуючи протести проти уряду. Президент Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників, відмовившись передати владу наступнику.

Новини Світу • 1 січня, 07:22 • 25913 перегляди

Новий президент Грузії підписав спірні закони в день інавгурації

Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як новий президент Грузії та підписав низку суперечливих законів. Попередня президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність його обрання та підписаних законів.

Новини Світу • 30 грудня, 12:40 • 22171 перегляди

У Грузії опозиція вийшла на протест проти інавгурації президента, є затримані

У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.

Новини Світу • 29 грудня, 17:23 • 26729 перегляди

Поліція затримала активістів біля парламенту Грузії

У центрі Тбілісі поліція вступила в сутички з учасниками антиурядового мітингу проти легітимності президента Кавелашвілі. Під час зіткнень постраждав один демонстрант, кількість затриманих невідома.

Новини Світу • 29 грудня, 11:52 • 24879 перегляди

Президентка Грузії Зурабішвілі покидає палац перед інавгурацією наступника

Саломе Зурабішвілі оголосила про добровільний вихід з президентського палацу Орбеліані в Тбілісі. Вона назвала майбутню інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією" та заявила про незмінну відданість країні.

Новини Світу • 29 грудня, 08:19 • 23698 перегляди

США готують акт про визнання Зурабішвілі єдиним законним президентом Грузії

Конгресмен Джо Вілсон анонсував внесення акту про невизнання США нового режиму в Грузії. Документ визнаватиме Саломе Зурабішвілі єдиною законною лідеркою до проведення чесних виборів.

Політика • 29 грудня, 01:54 • 61568 перегляди

Зурабішвілі заявила, що залишається у резиденції Президента країни

Саломе Зурабішвілі заявила, що залишається в президентському палаці Орбеліані в Тбілісі напередодні інавгурації нового президента. Вона не визнає результати президентських виборів від 14 грудня, на яких переміг Міхеїл Кавелашвілі.

Політика • 28 грудня, 20:45 • 37186 перегляди

Президентка Грузії Зурабішвілі отримала запрошення на інавгурацію Трампа

Республіканець Джо Вілсон запросив Саломе Зурабішвілі на інавгурацію Трампа у 2025 році. Зурабішвілі відмовляється складати повноваження президента до призначення нових парламентських виборів у Грузії.

Новини Світу • 27 грудня, 19:15 • 24671 перегляди

Інавгурація нового президента Грузії, якого не визнає опозиція, пройде без іноземних гостей та послів

Михайла Кавелашвілі приведуть до присяги 29 грудня в парламенті без участі закордонних представників. Церемонія триватиме 40 хвилин з обмеженою кількістю гостей через "обмеження" сесійної зали.

Новини Світу • 26 грудня, 15:49 • 21135 перегляди

У Тбілісі жінки вийшли на протестний марш. На одну з учасниць напав прихильник "Грузинської мрії"

У Тбілісі та трьох інших містах Грузії пройшли жіночі протестні марші "За Грузію". Під час маршу в Тбілісі невідомий напав на учасницю, а президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальниць.

Новини Світу • 25 грудня, 18:35 • 23545 перегляди

Криза у Грузії поглиблюється: Зурабішвілі оголосила про створення ради з підготовки нових виборів

Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради для підготовки нових парламентських виборів. Президент попередила "Грузинську мрію", що якщо угоди не буде досягнуто до 29 грудня, режим впаде.

Новини Світу • 24 грудня, 19:11 • 24014 перегляди

"Грузини мають право рухатися до об’єднаної Європи": Дуда запевнив Зурабішвілі у підтримці

Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та її європейським прагненням. Він підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Новини Світу • 24 грудня, 02:45 • 20194 перегляди

Зурабішвілі відповіла на погрозу арешту з боку глави грузинського уряду

Саломе Зурабішвілі заявила "Ми не боїмося" у відповідь на погрози ув'язнення від прем'єра Кобахідзе. Президентка підтримала мітингувальників у Тбілісі та наполягає на призначенні нових парламентських виборів.

Новини Світу • 22 грудня, 20:22 • 29016 перегляди

Прем'єр Грузії погрожує президентці ув'язненням та відкинув можливість перевиборів

Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.

Новини Світу • 22 грудня, 13:18 • 26860 перегляди

"Ланцюг єдності": грузини готують масштабний протест проти нового президента

28 грудня у Грузії відбудеться годинна акція протесту "Ланцюг єдності" проти інавгурації нового президента. Протестувальники створять живий ланцюг на вулицях семи локацій Тбілісі та інших міст.

Новини Світу • 22 грудня, 11:24 • 23032 перегляди

Грузинський народ вимагає нових виборів і європейського майбутнього — Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі звернулася до Європарламенту з проханням тиснути на грузинський уряд для проведення нових виборів. Вона заявила про репресії проти мирних протестувальників та вкрадені результати голосування.

Суспільство • 18 грудня, 16:13 • 23877 перегляди

Президентка Грузії обговорила із новим главою Євроради події в країні

Саломе Зурабішвілі під час розмови з головою Європейської ради заявила, що лише нові вибори можуть вирішити кризу в Грузії. Вона також не визнає легітимність обрання нового президента Михайла Кавелашвілі.

Новини Світу • 16 грудня, 07:23 • 14954 перегляди

Сьогодні у Тбілісі заявлено понад 10 протестних маршів: йтимуть всі - від фанатів футболу до ветеринарів

У столиці Грузії на 18-й день протестів проти зупинення переговорів щодо вступу до ЄС заплановано понад 10 маршів. Серед учасників - фанати "Реала" і "Барселони", гравці "Що? Де? Коли?", ветеринари та IT-фахівці.

Новини Світу • 15 грудня, 10:24 • 23373 перегляди

У Тбілісі скасували церемонію запалення головної ялинки

Церемонію запалення новорічної ялинки біля парламенту Тбілісі перенесли через акцію протесту опозиції. Президентка запропонувала перенести захід до своєї резиденції, але мер міста розкритикував цю ідею.

Новини Світу • 14 грудня, 22:36 • 20368 перегляди

Ніхто нікого не обирав: президентка Грузії Зурабішвілі відреагувала на вибори нового лідера країни

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нелегітимними вибори нового президента Михайла Кавелашвілі.

Новини Світу • 14 грудня, 13:47 • 22622 перегляди

Колишнього футболіста Кавелашвілі грузинський парламент обрав новим президентом Грузії

Михайло Кавелашвілі обраний президентом Грузії, отримавши 224 голоси виборників. Чинний президент та опозиція не визнають легітимність цих виборів, які відбулися на тлі політичної кризи.

Новини Світу • 14 грудня, 10:51 • 22751 перегляди

У Тбілісі протестують проти кандидата в президенти без вищої освіти

Під парламентом Грузії зібралися протестувальники проти єдиного кандидата в президенти Міхеїла Кавелашвілі. Демонстранти прийшли з дипломами, підкреслюючи відсутність вищої освіти у кандидата.

Новини Світу • 14 грудня, 06:38 • 22657 перегляди

У Тбілісі протестують перед виборами президента з єдиним кандидатом

Біля парламенту Грузії зібралися протестувальники перед президентськими виборами з єдиним кандидатом від правлячої партії. Протести спалахнули після заяв про припинення переговорів з ЄС, а чинний президент відмовляється залишати посаду.

Новини Світу • 14 грудня, 04:36 • 21736 перегляди

Грузія обирає нового президента на тлі політичної кризи та протестів

У Грузії проходять президентські вибори, де фаворитом є кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Михайло Кавелашвілі. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі відмовляється залишати посаду, що загострює політичну кризу в країні.

Новини Світу • 14 грудня, 02:02 • 19825 перегляди

Президентка Грузії звинуватила мера Тбілісі у провокації через плани запалення ялинки на тлі протестів

Саломе Зурабішвілі розкритикувала плани мера Тбілісі запалити новорічну ялинку під час протестів біля парламенту. Президент запропонувала перенести святкування на 17 грудня та змінити локацію.

Новини Світу • 13 грудня, 18:20 • 18902 перегляди