Парламент Грузії затвердив закон про "іноземних агентів", попри несприйняття громадськістю. Закон регулює реєстрацію та фінансування агентів іноземного впливу, аналогічно до FARA у США.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.
Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.
З церемоніальної зали резиденції президента Грузії прибрали прапор Євросоюзу. Новий президент Михайло Кавелашвілі залишив лише державний прапор та штандарт президента.
Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про зупинення безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів. Словаччина та Угорщина виступили проти, але рішення було прийнято кваліфікованою більшістю.
Десятки тисяч проєвропейських демонстрантів відсвяткували Новий рік біля парламенту Грузії, продовжуючи протести проти уряду. Президент Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників, відмовившись передати владу наступнику.
Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як новий президент Грузії та підписав низку суперечливих законів. Попередня президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність його обрання та підписаних законів.
У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.
У центрі Тбілісі поліція вступила в сутички з учасниками антиурядового мітингу проти легітимності президента Кавелашвілі. Під час зіткнень постраждав один демонстрант, кількість затриманих невідома.
Саломе Зурабішвілі оголосила про добровільний вихід з президентського палацу Орбеліані в Тбілісі. Вона назвала майбутню інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією" та заявила про незмінну відданість країні.
Конгресмен Джо Вілсон анонсував внесення акту про невизнання США нового режиму в Грузії. Документ визнаватиме Саломе Зурабішвілі єдиною законною лідеркою до проведення чесних виборів.
Саломе Зурабішвілі заявила, що залишається в президентському палаці Орбеліані в Тбілісі напередодні інавгурації нового президента. Вона не визнає результати президентських виборів від 14 грудня, на яких переміг Міхеїл Кавелашвілі.
Республіканець Джо Вілсон запросив Саломе Зурабішвілі на інавгурацію Трампа у 2025 році. Зурабішвілі відмовляється складати повноваження президента до призначення нових парламентських виборів у Грузії.
Михайла Кавелашвілі приведуть до присяги 29 грудня в парламенті без участі закордонних представників. Церемонія триватиме 40 хвилин з обмеженою кількістю гостей через "обмеження" сесійної зали.
У Тбілісі та трьох інших містах Грузії пройшли жіночі протестні марші "За Грузію". Під час маршу в Тбілісі невідомий напав на учасницю, а президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальниць.
Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради для підготовки нових парламентських виборів. Президент попередила "Грузинську мрію", що якщо угоди не буде досягнуто до 29 грудня, режим впаде.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та її європейським прагненням. Він підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії відповідно до рекомендацій ОБСЄ.
Саломе Зурабішвілі заявила "Ми не боїмося" у відповідь на погрози ув'язнення від прем'єра Кобахідзе. Президентка підтримала мітингувальників у Тбілісі та наполягає на призначенні нових парламентських виборів.
Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.
28 грудня у Грузії відбудеться годинна акція протесту "Ланцюг єдності" проти інавгурації нового президента. Протестувальники створять живий ланцюг на вулицях семи локацій Тбілісі та інших міст.
Саломе Зурабішвілі звернулася до Європарламенту з проханням тиснути на грузинський уряд для проведення нових виборів. Вона заявила про репресії проти мирних протестувальників та вкрадені результати голосування.
Саломе Зурабішвілі під час розмови з головою Європейської ради заявила, що лише нові вибори можуть вирішити кризу в Грузії. Вона також не визнає легітимність обрання нового президента Михайла Кавелашвілі.
У столиці Грузії на 18-й день протестів проти зупинення переговорів щодо вступу до ЄС заплановано понад 10 маршів. Серед учасників - фанати "Реала" і "Барселони", гравці "Що? Де? Коли?", ветеринари та IT-фахівці.
Церемонію запалення новорічної ялинки біля парламенту Тбілісі перенесли через акцію протесту опозиції. Президентка запропонувала перенести захід до своєї резиденції, але мер міста розкритикував цю ідею.
Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нелегітимними вибори нового президента Михайла Кавелашвілі.
Михайло Кавелашвілі обраний президентом Грузії, отримавши 224 голоси виборників. Чинний президент та опозиція не визнають легітимність цих виборів, які відбулися на тлі політичної кризи.
Під парламентом Грузії зібралися протестувальники проти єдиного кандидата в президенти Міхеїла Кавелашвілі. Демонстранти прийшли з дипломами, підкреслюючи відсутність вищої освіти у кандидата.
Біля парламенту Грузії зібралися протестувальники перед президентськими виборами з єдиним кандидатом від правлячої партії. Протести спалахнули після заяв про припинення переговорів з ЄС, а чинний президент відмовляється залишати посаду.
У Грузії проходять президентські вибори, де фаворитом є кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Михайло Кавелашвілі. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі відмовляється залишати посаду, що загострює політичну кризу в країні.
Саломе Зурабішвілі розкритикувала плани мера Тбілісі запалити новорічну ялинку під час протестів біля парламенту. Президент запропонувала перенести святкування на 17 грудня та змінити локацію.