Саломе Зурабішвілі

Сьогодні у Тбілісі заявлено понад 10 протестних маршів: йтимуть всі - від фанатів футболу до ветеринарів

У столиці Грузії на 18-й день протестів проти зупинення переговорів щодо вступу до ЄС заплановано понад 10 маршів. Серед учасників - фанати "Реала" і "Барселони", гравці "Що? Де? Коли?", ветеринари та IT-фахівці.