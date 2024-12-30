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Новий президент Грузії підписав спірні закони в день інавгурації

Новий президент Грузії підписав спірні закони в день інавгурації

Київ • УНН

 • 22163 перегляди

Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як новий президент Грузії та підписав низку суперечливих законів. Попередня президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність його обрання та підписаних законів.

У день інавгурації Міхеїл Кавелашвілі підписав закони, які не визнає п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії, передає УНН із посиланням на Radiotavisupleba.

Деталі

У неділю відбулася інавгурація нового президента Грузії Михайла Кавелашвілі, колишнього футболіста, - вважається, що це зміцнило проросійську позицію правлячої партії "Грузинська мрія". 

У день інавгурації Міхеїл Кавелашвілі підписав закони, раніше ухвалені парламентом. Легітимність цих законів не визнає п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

Контекст

29 грудня 2024 року "Законодавчий вісник Грузії" опублікував низку законів, які були ухвалені парламентом 13 грудня. які правозахисники називають "репресивними", "обмежувальними", "каральними" та "недемократичними" 

Серед підписаних Михайлом Кавелашвілі законів:

Зміни до КУпАП – передбачає заборону закривати обличчя та піротехніку на мітингах та обмеження інших норм;

Зміни до Кримінального кодексу щодо зберігання та використання піротехнічних виробів; Також зміна закону про безпеку продукції – яка також стосується піротехніки;

Поправка до закону про збори та демонстрації – про закривання обличчя та стрільбу з піротехніки;

Закон про міліцію – поправка спрощує початок роботи в МВС певним категоріям працівників;

Зміни в законі про державну охорону, - на підставі яких Саломе Зурабішвілі більше не матиме державної охорони;

Зміни у виборчому кодексі - на підставі яких збільшується частка мажоритарного елементу в муніципалітетах;

Зміни в законі про державну службу – ці зміни, на думку правозахисників, спрощують звільнення працівників за політичними мотивами.

Нагадаємо

Саломе Зурабішвілі оголосила про добровільний вихід з президентського палацу Орбеліані в Тбілісі. Вона назвала майбутню інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією" та заявила про незмінну відданість країні.

УНн передавав, що Михайла Кавелашвілі мали привести до присяги 29 грудня в парламенті, церемонія розраховувалась на 40 хвилин з обмеженою кількістю гостей.

Саломе Зурабішвілі під час розмови з головою Європейської ради заявила, що лише нові вибори можуть вирішити кризу в Грузії. Вона також не визнає легітимність обрання нового президента Михайла Кавелашвілі.

У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.

Президентка Грузії Зурабішвілі отримала запрошення на інавгурацію Трампа27.12.24, 21:15 • 24657 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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