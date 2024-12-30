Новый президент Грузии подписал спорные законы в день инаугурации

В день инаугурации Михеил Кавелашвили подписал законы, которые не признает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии, передает УНН со ссылкой на Radiotavisupleba.

Детали

В воскресенье состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста, - считается, что это укрепило пророссийскую позицию правящей партии «Грузинская мечта».

В день инаугурации Михеил Кавелашвили подписал законы, ранее принятые парламентом. Легитимность этих законов не признает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.

Контекст

29 декабря 2024 года «Законодательный вестник Грузии» опубликовал ряд законов, которые были приняты парламентом 13 декабря. которые правозащитники называют «репрессивными», «ограничительными», «карательными» и «недемократическими»

Среди подписанных Михаилом Кавелашвили законов:

Изменения в КУоАП - предусматривает запрет закрывать лицо и пиротехнику на митингах и ограничения других норм;

Изменения в Уголовный кодекс относительно хранения и использования пиротехнических изделий; Также изменение закона о безопасности продукции - которая также касается пиротехники;

Поправка к закону о собраниях и демонстрациях - о закрывании лица и стрельбе из пиротехники;

Закон о милиции - поправка упрощает начало работы в МВД определенным категориям работников;

Изменения в законе о государственной охране, - на основании которых Саломе Зурабишвили больше не будет иметь государственной охраны;

Изменения в избирательном кодексе - на основании которых увеличивается доля мажоритарного элемента в муниципалитетах;

Изменения в законе о государственной службе - эти изменения, по мнению правозащитников, упрощают увольнение работников по политическим мотивам.

Напомним,

Саломе Зурабишвили объявила о добровольном уходе из президентского дворца Орбелиани в Тбилиси. Она назвала предстоящую инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили «пародией» и заявила о неизменной преданности стране.

УНН передавал, что Михаила Кавелашвили должны были привести к присяге 29 декабря в парламенте, церемония рассчитывалась на 40 минут с ограниченным количеством гостей.

Саломе Зурабишвили во время разговора с председателем Европейского совета заявила, что только новые выборы могут разрешить кризис в Грузии. Она также не признает легитимность избрания нового президента Михаила Кавелашвили.

В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.

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