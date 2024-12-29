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У Грузії опозиція вийшла на протест проти інавгурації президента, є затримані

Київ • УНН

 • 26721 перегляди

У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.

У грузинській столиці Тбілісі 29 грудня протестувальники вийшли на акцію з "червоними картками" проти інавгурації на посаду президента країни колишнього футболіста Міхеіла Кавелашвілі. Поліція почала затримувати мітингувальників, пише проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа", передає УНН.

На місці мітингу сталися сутички між поліцією та учасниками антиурядової акції, зазначили журналісти.

Згодом Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що всі шість протестувальників, які були затримані на мітингу на проспекті Руставелі 29 грудня, звільнені.

Церемонія інавгурації Міхеїла Кавелашвілі відбулась 29 грудня об 11-й ранку за тбіліським часом. При цьому на церемонію не були запрошені представники європейських країн та США.

Вранці опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

За Конституцією Грузії обов’язки Зурабішвілі мали закінчитися після присяги нового президента. Проте сама Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають Кавелашвілі шостим президентом Грузії.

Грузинська опозиція висловила готовність фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі, а в керівній партії "Грузинська мрія" пригрозили Зурабішвілі в’язницею, якщо вона відмовиться залишати посаду чи спробує розпустити парламент.

У суботу, 14 грудня, колегія виборників Грузії обирала президента країни. Переможцем президентських виборів у Грузії, легітимність яких не визнають чинна голова держави й опозиція, став Міхеїл Кавелашвілі.

Кавелашвілі – колишній футболіст, представник партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії, був єдиним кандидатом. Йому 53 роки, без вищої освіти. Кавелашвілі – ветеран футболу, розпочинав спортивну кар’єру у тбіліському "Локомотиві", потім перейшов до "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу "Спартак-Аланія", а в 1996 у "Манчестер Сіті" (28 матчів, 3 голи). Він також грав за клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м’ячів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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