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В Грузии оппозиция вышла на протест против инаугурации президента, есть задержанные

В Грузии оппозиция вышла на протест против инаугурации президента, есть задержанные

Киев  •  УНН

 • 2955 просмотра

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В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.

В грузинской столице Тбилиси 29 декабря протестующие вышли на акцию с "красными карточками" против инаугурации на пост президента страны бывшего футболиста Михеила Кавелашвили. Полиция начала задерживать митингующих, пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", передает УНН.

На месте митинга произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственной акции, отметили журналисты.

Впоследствии Министерство внутренних дел страны сообщило, что все шесть протестующих, которые были задержаны на митинге на проспекте Руставели 29 декабря, освобождены.

Церемония инаугурации Михеила Кавелашвили состоялась 29 декабря в 11 утра по тбилисскому времени. При этом на церемонию не были приглашены представители европейских стран и США.

Утром оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец.

По Конституции Грузии обязанности Зурабишвили должны были закончиться после присяги нового президента. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают Кавелашвили шестым президентом Грузии.

Грузинская оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в правящей партии "Грузинская мечта" пригрозили Зурабишвили тюрьмой, если она откажется покидать пост или попытается распустить парламент.

В субботу, 14 декабря, коллегия выборщиков Грузии выбирала президента страны. Победителем президентских выборов в Грузии, легитимность которых не признают действующий глава государства и оппозиция, стал Михеил Кавелашвили.

Кавелашвили - бывший футболист, представитель партии "Сила народа", которая формально откололась от правящей партии, был единственным кандидатом. Ему 53 года, без высшего образования. Кавелашвили - ветеран футбола, начинал спортивную карьеру в тбилисском "Локомотиве", затем перешел в "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский клуб "Спартак-Алания", а в 1996 в "Манчестер Сити" (28 матчей, 3 гола). Он также играл за клубы Швейцарии. За сборную Грузии сыграл 46 матчей, забил 9 мячей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
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