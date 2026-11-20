Стала відома офіційна причина смерті британського актора Патріка Стюарта, який помер 28 жовтня у віці 86 років. Згідно зі свідоцтвом про смерть, артист страждав на хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві. Про це повідомляє E! News із посиланням на TMZ, пише УНН.

У документі також зазначено зупинку серця та нейрокогнітивні порушення, пов'язані з деменцією. Це захворювання може впливати на пам'ять, мислення, рухи та поведінку людини.

Актор, відомий ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" та капітана Жана-Люка Пікара у "Зоряному шляху", провів останні дні вдома в Лос-Анджелесі.

Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

За словами родини, поруч із ним перебували дружина Санні Озелл, близькі та друзі.

Свідоцтво про смерть також засвідчило, що останки Стюарта піддали лужному гідролізу – процедурі, відомій як водна кремація.

На відміну від традиційної кремації, цей метод передбачає використання води, лужних речовин і тепла для розкладання тканин.

Дружина актора, з якою він одружився у 2013 році, зворушливо попрощалася з чоловіком у соцмережах.

Ми не залишили нічого недомовленим. Він знав, що я кохала його, і я знаю, що він кохав мене