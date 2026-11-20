Розкрили справжню причину смерті зірки "Людей Ікс" Патріка Стюарта – тіло актора кремували незвичайним способом
Київ • УНН
Патрік Стюарт помер у 86 років через хворобу Альцгеймера, деменцію з тільцями Леві та зупинку серця. Його кремували водним методом.
Стала відома офіційна причина смерті британського актора Патріка Стюарта, який помер 28 жовтня у віці 86 років. Згідно зі свідоцтвом про смерть, артист страждав на хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві. Про це повідомляє E! News із посиланням на TMZ, пише УНН.
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У документі також зазначено зупинку серця та нейрокогнітивні порушення, пов'язані з деменцією. Це захворювання може впливати на пам'ять, мислення, рухи та поведінку людини.
Актор, відомий ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" та капітана Жана-Люка Пікара у "Зоряному шляху", провів останні дні вдома в Лос-Анджелесі.
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За словами родини, поруч із ним перебували дружина Санні Озелл, близькі та друзі.
Тіло актора кремували за допомогою води
Свідоцтво про смерть також засвідчило, що останки Стюарта піддали лужному гідролізу – процедурі, відомій як водна кремація.
На відміну від традиційної кремації, цей метод передбачає використання води, лужних речовин і тепла для розкладання тканин.
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