Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" і капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", помер у віці 86 років. Про це повідомила його багаторічна представниця Келлі Буш Новак, інформує УНН.

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Зазначається, що Стюарт пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Він був оточений теплом сім’ї та друзів, живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які міг викликати тільки він - людина, яка присвятила все своє життя нам усім - написала Новак.

Довідка

Патрік Стюарт народився 13 липня 1940 року в місті Мірфілд, графство Йоркшир, Англія. Актор розповідав, що в дитинстві театр став для нього способом відволіктися від складної ситуації вдома.

Після кількох ролей у британському кіно й на телебаченні Стюарт дебютував в американському кінематографі у фільмі "Екскалібур" (1981). Згодом він зіграв Герні Галлека в науково-фантастичній стрічці Девіда Лінча "Дюна" (1984).

Світову популярність акторові принесла роль капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", прем’єра якого відбулася у 1987 році.

У 2000 році актор отримав роль професора Чарльза Ксав’єра у фільмі "Люди Ікс", знятому за коміксами Marvel.

Серед інших відомих робіт актора - фільми "Робін Гуд: Чоловіки у трико", "Теорія змови", "Зелена кімната", "Ангели Чарлі" та "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля". Стюарт також працював над озвученням анімаційних стрічок, зокрема "Принц Єгипту", "Бембі 2" та "Гномео і Джульєтта".

У 2010 році королева Єлизавета II посвятила Стюарта в лицарі.

Нагадаємо

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