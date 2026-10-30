Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

$45.590.0150.770.09
ukenru
22:25 • 9200 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
21:16 • 11337 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
29 жовтня, 17:11 • 20941 перегляди
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія
29 жовтня, 15:11 • 25033 перегляди
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізувалиPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 31808 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
29 жовтня, 12:58 • 22525 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
29 жовтня, 12:13 • 22549 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
29 жовтня, 12:06 • 18524 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
29 жовтня, 10:46 • 18046 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
29 жовтня, 10:33 • 17025 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.2м/с
60%
757мм
Популярнi новини
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 20369 перегляди
Удар рф по вокзалу Дніпра - Укрзалізниця перегляне протоколи безпеки руху потягів29 жовтня, 15:07 • 4292 перегляди
У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН29 жовтня, 16:41 • 7142 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 12974 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 12263 перегляди
Публікації
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 12288 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 13000 перегляди
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 20391 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 31824 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше29 жовтня, 11:49 • 25950 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Олешки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto22:56 • 1108 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 13959 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 15097 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 19427 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo29 жовтня, 09:14 • 22787 перегляди
Актуальне
Су-34
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
NASAMS

Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Британський актор Патрік Стюарт помер у віці 86 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Його знали за ролями Пікара та професора Ксав’єра.

Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" і капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", помер у віці 86 років. Про це повідомила його багаторічна представниця Келлі Буш Новак, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Стюарт пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Він був оточений теплом сім’ї та друзів, живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які міг викликати тільки він - людина, яка присвятила все своє життя нам усім

- написала Новак.

Довідка

Патрік Стюарт народився 13 липня 1940 року в місті Мірфілд, графство Йоркшир, Англія. Актор розповідав, що в дитинстві театр став для нього способом відволіктися від складної ситуації вдома.

Після кількох ролей у британському кіно й на телебаченні Стюарт дебютував в американському кінематографі у фільмі "Екскалібур" (1981). Згодом він зіграв Герні Галлека в науково-фантастичній стрічці Девіда Лінча "Дюна" (1984).

Світову популярність акторові принесла роль капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", прем’єра якого відбулася у 1987 році.

У 2000 році актор отримав роль професора Чарльза Ксав’єра у фільмі "Люди Ікс", знятому за коміксами Marvel.

Серед інших відомих робіт актора - фільми "Робін Гуд: Чоловіки у трико", "Теорія змови", "Зелена кімната", "Ангели Чарлі" та "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля". Стюарт також працював над озвученням анімаційних стрічок, зокрема "Принц Єгипту", "Бембі 2" та "Гномео і Джульєтта".

У 2010 році королева Єлизавета II посвятила Стюарта в лицарі.

Нагадаємо

Американський актор Волтер Кеніг, який прославився роллю Павла Чехова в культовому науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek), помер у віці 90 років.

Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"22.10.26, 22:26 • 19119 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КультураСвітУНН Lite
Фільм
Серіали