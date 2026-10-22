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Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

Актор Том Скеррітт помер у 93 роки з природних причин. Володар "Еммі" прославився ролями у "Чужому", "Найкращому стрільці" та "Заставі фехтувальників".

Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"

Помер актор-ветеран Том Скеррітт, найбільш відомий за ролями у фільмах "Найкращий стрілець" (Top Gun), "Чужий" та серіалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), передає УНН.

Як повідомила родина актора, володар премії "Еммі" пішов із життя в середу з природних причин.

"Ми глибоко сумуємо через цю втрату", — зазначили рідні, згадуючи його почуття гумору, мудрість і щедрість.

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Кар'єра Скеррітта в Голлівуді тривала шість десятиліть, а справжній прорив стався завдяки ролі у військовій комедії 1970 року "M*A*S*H".

Згодом він зіграв капітана Далласа у класичному науково-фантастичному фільмі 1979 року "Чужий", а також суворого інструктора на прізвисько "Вайпер" у стрічці 1986 року "Найкращий стрілець" (де його підопічним був герой Тома Круза).

На телебаченні Скеррітт виконав роль шерифа Джиммі Брока в серіалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), за яку у 1993 році отримав премію "Еммі".

Серед інших його робіт — ролі у фільмах "Сталеві магнолії", "Там, де річка тече", а також участь у серіалі "Чірс" (Cheers) і стрічці "Третій зайвий" (Ted).

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До того як прийти в Голлівуд, уродженець Детройта служив у Військово-повітряних силах США, а згодом став активним захисником прав ветеранів.

Йому було 93 роки.

Антоніна Туманова

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