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Помер актор Ар Джей Мітт із "Пуститися берега": попередня причина смерті

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Актор Ар Джей Мітт помер у 34 роки в Техасі. Правоохоронці розслідують обставини загибелі, попередньо йдеться про самогубство.

Помер актор Ар Джей Мітт із "Пуститися берега": попередня причина смерті

Американський актор Ар Джей Мітт, який зіграв Волтера Вайта-молодшого в "Пуститися берега", трагічно пішов із життя. Про це повідомляє TMZ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що смерть знаменитості підтвердили місцеві чиновники. Нині правоохоронці продовжують розслідування обставин загибелі актора. За попередніми даними, 34-річний артист вчинив самогубство у штаті Техас.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, філантропа та палкого захисника прав людей з інвалідністю, Ар Джей Мітта

- цитує видання представника актора.

Вказується, що ще на початку цього місяця Ар Джей Мітт проводив час зі своїм колегою по серіалу Луїсом Монкадою. На спільних кадрах у соціальних мережах чоловіки виглядали щасливими та усміхненими.

Довідково

Ар Джей Мітт здобув світову славу завдяки участі у 56 епізодах "Пуститися берега", де зіграв Волтера "Флінна" Вайта-молодшого. Спираючись на власний досвід життя з церебральним паралічем, Мітт привніс автентичність у роль та створив платформу для підвищення обізнаності та інклюзії людей з інвалідністю.

Окрім акторської діяльності, він активно відстоював права людей з інвалідністю в Голлівуді. Минулого року Мітт освідчився своїй коханій Кеннеді Суарес після багатьох років стосунків.

Нагадаємо

Стали відомі перші подробиці смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, життя якої обірвалося у віці 36 років. Її знайшли без свідомості у Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі26.08.26, 19:05 • 10626 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КультураСвіт
Південна Кароліна
Техас