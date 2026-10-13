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Умер актёр Ар Джей Митт из «Во все тяжкие»: предварительная причина смерти

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Актёр Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет в Техасе. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели, предварительно речь идёт о самоубийстве.

Умер актёр Ар Джей Митт из «Во все тяжкие»: предварительная причина смерти

Американский актёр Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в «Во все тяжкие», трагически ушёл из жизни. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что смерть знаменитости подтвердили местные чиновники. В настоящее время правоохранители продолжают расследование обстоятельств гибели актёра. По предварительным данным, 34-летний артист совершил самоубийство в штате Техас.

С глубокой печалью мы сообщаем о трагической смерти любимого актёра, филантропа и ярого защитника прав людей с инвалидностью Ар Джей Митта

- цитирует издание представителя актёра.

Указывается, что ещё в начале этого месяца Ар Джей Митт проводил время со своим коллегой по сериалу Луисом Монкадой. На совместных кадрах в социальных сетях мужчины выглядели счастливыми и улыбающимися.

Справочно

Ар Джей Митт обрёл мировую известность благодаря участию в 56 эпизодах «Во все тяжкие», где сыграл Уолтера «Флинна» Уайта-младшего. Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт привнёс аутентичность в роль и создал платформу для повышения осведомлённости и обеспечения инклюзии людей с инвалидностью.

Помимо актёрской деятельности, он активно отстаивал права людей с инвалидностью в Голливуде. В прошлом году Митт сделал предложение своей возлюбленной Кеннеди Суарес после многих лет отношений.

Напомним

Стали известны первые подробности смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, жизнь которой оборвалась в возрасте 36 лет. Её нашли без сознания в Гринвилле, штат Южная Каролина.

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