Сыграл в фильмах "Оно" и "Один дома" — в возрасте 80 лет умер легендарный актёр Тим Карри

Легендарный актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Звезда сериалов «Шоу ужасов Рокки» и «Оно» скончался поздно вечером во вторник. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что в смерти актера нет никаких подозрений на неправомерные действия.

Британский актер и певец много лет боролся с серьезными проблемами со здоровьем после перенесенного инсульта в 2012 году.

Он начал свою актерскую карьеру в лондонском театре, выступив в составе оригинального актерского состава мюзикла «Волосы» в Вест-Энде в 1968 году, где встретил Ричарда О'Брайена, который впоследствии создал для Карри культовую роль доктора Франка-Н-Фертера в «Шоу ужасов Рокки» в 1973 году.

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Карри получил премию «Эмми» в 1991 году за роль капитана Крюка в постановке «Питер Пэн и пираты», а также премию за творческие достижения в 2015 году от Фонда актеров.