Умерла «королева кантри» Долли Партон, ей было 80 лет

Долли Партон, кантри-певица, автор песен, артистка и предпринимательница, чья история успеха, яркая личность, поразительное видение и талант поставили её в отдельную категорию, умерла во вторник в Нэшвилле. Ей было 80 лет, передаёт УНН со ссылкой на NYT.

О смерти было объявлено в видео, опубликованном в социальных сетях её племянником Брайаном Сивером. Причина смерти не сообщается. Опасения по поводу здоровья мисс Партон, возникшие в прошлом году, когда она отложила, а затем отменила серию выступлений в Лас-Вегасе, достигли такой степени, что прошлой осенью она подтвердила в социальных сетях: "Я ещё не умерла". В мае она заявила, что хорошо отреагировала на лечение после того, как, по её словам, её иммунная и пищеварительная системы "полностью разбалансировались" в последние годы.

Умер барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Жизнь мисс Партон, описанная в автобиографических песнях, таких как Coat of Many Colors и My Tennessee Mountain Home, была похожа на выдумку: от её трудного начала в Аппалачах до ослепительной славы в Нэшвилле и за его пределами.

Писатель Чет Флиппо сравнил её с Большой Скалой Сахарной Горы, символом изобилия времён Великой депрессии, олицетворяемым пышной фигурой мисс Партон, сценическими костюмами, украшенными стразами, и светлыми париками с пышными кудрями. Её песни затронули миллионы людей, обращаясь к темам скитаний и утрат, но при этом излучая возможности и надежду.

В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко