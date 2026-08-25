Померла "королева кантрі" Доллі Партон, їй було 80 років

Доллі Партон, кантрі-співачка, автор пісень, артистка та підприємниця, чия історія успіху, яскрава особистість, приголомшливе бачення та талант поставили її в окрему категорію, померла у вівторок у Нешвіллі. Їй було 80 років, передає УНН із посиланням на NYT.

Про смерть було оголошено у відео, опублікованому в соціальних мережах її племінником Браяном Сівером. Причина смерті не повідомляється. Побоювання з приводу здоров'я міс Партон, які почалися минулого року, коли вона відклала, а потім скасувала серію виступів у Лас-Вегасі, досягли такого ступеня, що минулої осені вона підтвердила у соціальних мережах: "Я ще не померла". У травні вона заявила, що добре відреагувала на лікування після того, як, за її словами, її імунна та травна системи "повністю розбалансувалися" останніми роками.

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Життя міс Партон, описане в автобіографічних піснях, таких як Coat of Many Colors і My Tennessee Mountain Home, було схоже на вигадку: від її важкого початку в Аппалачах до блискучої слави в Нешвілі і за його межами.

Письменник Чет Фліппо порівняв її з Великою Скелею Цукерковою Горою, символом достатку часів Великої депресії, уособлюваним пишною фігурою міс Партон, сценічними костюмами, прикрашеними стразами, і світлими перуками з пишними кучерями. Її пісні торкнулися мільйонів людей, зачіпаючи теми поневірянь і втрат, але при цьому випромінюючи можливості та надію.

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