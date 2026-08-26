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Економіст (журнал)

Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Британський актор Тім Каррі помер у 80 років. Правоохоронці не виявили ознак неправомірних дій. Він пережив інсульт у 2012 році.

Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі

Легендарний актор Тім Каррі помер у віці 80 років. Зірка серіалів "Шоу жахів Роккі" та "Воно" відійшов пізно у вівторок увечері. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.

Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що у смерті актора немає жодних підозр у неправомірних діях.

Британський актор і співак багато років боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям після перенесеного інсульту у 2012 році.

Він розпочав свою акторську кар'єру в лондонському театрі, з'явившись у складі оригінального акторського складу Вест-Енду в мюзиклі "Волосся" у 1968 році, де зустрів Річарда О'Браєна, який згодом створив для Каррі культову роль доктора Франка-Н-Фертера у "Шоу жахів Роккі" у 1973 році.

Померла "королева кантрі" Доллі Партон, їй було 80 років25.08.26, 21:29 • 4110 переглядiв

Каррі отримав премію "Еммі" у 1991 році за свою роль капітана Гака у виставі "Пітер Пен і пірати", а також премію за художні досягнення у 2015 році від Фонду акторів.

Антоніна Туманова

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