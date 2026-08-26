Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі
Київ • УНН
Британський актор Тім Каррі помер у 80 років. Правоохоронці не виявили ознак неправомірних дій. Він пережив інсульт у 2012 році.
Легендарний актор Тім Каррі помер у віці 80 років. Зірка серіалів "Шоу жахів Роккі" та "Воно" відійшов пізно у вівторок увечері. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.
Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що у смерті актора немає жодних підозр у неправомірних діях.
Британський актор і співак багато років боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям після перенесеного інсульту у 2012 році.
Він розпочав свою акторську кар'єру в лондонському театрі, з'явившись у складі оригінального акторського складу Вест-Енду в мюзиклі "Волосся" у 1968 році, де зустрів Річарда О'Браєна, який згодом створив для Каррі культову роль доктора Франка-Н-Фертера у "Шоу жахів Роккі" у 1973 році.
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Каррі отримав премію "Еммі" у 1991 році за свою роль капітана Гака у виставі "Пітер Пен і пірати", а також премію за художні досягнення у 2015 році від Фонду акторів.