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Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Американську акторку Гайден Панеттьєрі знайшли без свідомості у Південній Кароліні, врятувати її не вдалося. Попередньо згадується можливе передозування, але точну причину смерті встановлять після розтину.

Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі

Стали відомі перші подробиці смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, життя якої обірвалося сьогодні у віці 36 років. Її знайшли без свідомості у Грінвіллі, штат Південна Кароліна, а обставини смерті наразі розслідують, передає УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

За даними видання, у неділю, 16 серпня, знайомий Панеттьєрі зателефонував до служби 911 та повідомив, що акторка не реагує та перебуває у стані зупинки серця.

На місце прибули співробітники поліції та екстреної медичної допомоги. Медики намагалися реанімувати Панеттьєрі, зокрема застосовували розширені реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося. Смерть акторки констатували на місці.

Як повідомляє TMZ, у диспетчерських переговорах екстрених служб також згадувалося можливе передозування. Водночас офіційно причину смерті Панеттьєрі поки не встановлено, тому інформація про передозування залишається попередньою.

Поліція Грінвілла повідомила, що під час попереднього розслідування не виявила ознак злочину або інших підозрілих обставин. Розслідування проводять правоохоронці спільно з офісом коронера округу Грінвілл. Для встановлення точної причини смерті мають провести розтин.

Смерть Панеттьєрі також підтвердила її родина через представника акторки. Причину смерті у заяві не назвали.

У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка17.08.26, 07:21 • 24941 перегляд

Довідково

Гайден Панеттьєрі народилася 21 серпня 1989 року у штаті Нью-Йорк. Акторську кар'єру вона розпочала ще в дитинстві, а світову популярність здобула завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої". Згодом Панеттьєрі зіграла Джульєтт Барнс у серіалі "Нешвілл". За цю роль її двічі номінували на премію "Золотий глобус". Також вона знімалася у фільмах "Згадай титанів", "Крик 4" та "Крик 6".

Панеттьєрі мала доньку Каю від колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка. Її молодший брат, актор Дженсен Панеттьєрі, помер у 2023 році у віці 28 років.

Олександра Василенко

Світ
Південна Кароліна
Нью-Йорк (штат)