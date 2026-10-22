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Умер звездный актер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Чужой"

Киев • УНН

 • 2856 просмотра

Актер Том Скерритт умер в возрасте 93 лет по естественным причинам. Обладатель премии "Эмми" прославился ролями в "Чужом", "Лучшем стрелке" и "Заставе фехтовальщиков".

Умер звездный актер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Чужой"

Умер актер-ветеран Том Скерритт, наиболее известный по ролям в фильмах "Лучший стрелок" (Top Gun), "Чужой" и сериале "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences), передает УНН.

Как сообщила семья актера, обладатель премии "Эмми" скончался в среду по естественным причинам.

"Мы глубоко скорбим в связи с этой утратой", — отметили родные, вспоминая его чувство юмора, мудрость и щедрость.

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Карьера Скерритта в Голливуде длилась шесть десятилетий, а настоящий прорыв произошел благодаря роли в военной комедии 1970 года "M*A*S*H".

Впоследствии он сыграл капитана Далласа в классическом научно-фантастическом фильме 1979 года "Чужой", а также сурового инструктора по прозвищу "Вайпер" в картине 1986 года "Лучший стрелок" (его подопечным был герой Тома Круза).

На телевидении Скерритт исполнил роль шерифа Джимми Брока в сериале "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences), за которую в 1993 году получил премию "Эмми".

Среди других его работ — роли в фильмах "Стальные магнолии", "Там, где течет река", а также участие в сериале "Чирс" (Cheers) и картине "Третий лишний" (Ted).

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До того как прийти в Голливуд, уроженец Детройта служил в Военно-воздушных силах США, а впоследствии стал активным защитником прав ветеранов.

Ему было 93 года.

Антонина Туманова

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