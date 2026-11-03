Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу

Американська акторка Вупі Голдберг вшанувала пам'ять британського актора Патріка Стюарта, який, за повідомленням E! News, помер 28 жовтня у віці 86 років. Під час ефіру шоу The View 2 листопада вона згадала їхню багаторічну дружбу та спільну роботу у франшизі "Зоряний шлях", пише УНН.

Ми втратили чудового актора та велику людину. Мій друг, сер Патрік Стюарт, пішов із життя. Він, одним словом, справді незамінний

Актори познайомилися наприкінці 1980-х років на знімальному майданчику серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління". Стюарт виконував роль капітана Жана-Люка Пікара, а Голдберг зіграла Гайнен.

Голдберг розповіла, що особливо цінувала можливість знову попрацювати зі Стюартом у 2022 році. Тоді актор особисто запросив її повернутися до ролі Гайнен у серіалі "Зоряний шлях: Пікар".

Як актор, він міг робити все. Він міг грати драму, наукову фантастику, комедію і, звісно ж, Шекспіра