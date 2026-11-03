Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу
Київ • УНН
Вупі Голдберг вшанувала Патріка Стюарта, який помер 28 жовтня у 86 років. Вони разом працювали у «Зоряному шляху» та дружили.
Американська акторка Вупі Голдберг вшанувала пам'ять британського актора Патріка Стюарта, який, за повідомленням E! News, помер 28 жовтня у віці 86 років. Під час ефіру шоу The View 2 листопада вона згадала їхню багаторічну дружбу та спільну роботу у франшизі "Зоряний шлях", пише УНН.
Деталі
Ми втратили чудового актора та велику людину. Мій друг, сер Патрік Стюарт, пішов із життя. Він, одним словом, справді незамінний
Актори познайомилися наприкінці 1980-х років на знімальному майданчику серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління". Стюарт виконував роль капітана Жана-Люка Пікара, а Голдберг зіграла Гайнен.
Акторка згадала їхню останню спільну роботу
Голдберг розповіла, що особливо цінувала можливість знову попрацювати зі Стюартом у 2022 році. Тоді актор особисто запросив її повернутися до ролі Гайнен у серіалі "Зоряний шлях: Пікар".
Як актор, він міг робити все. Він міг грати драму, наукову фантастику, комедію і, звісно ж, Шекспіра
За словами Голдберг, участь у "Зоряному шляху" залишається однією з найважливіших подій її життя.
Раніше акторка опублікувала в Instagram фотографію фігурок їхніх персонажів із підписом: "До зустрічі на наступній голопалубі".
Патрік Стюарт здобув світову популярність завдяки ролям капітана Жана-Люка Пікара у "Зоряному шляху" та професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс". За інформацією E! News, перед смертю актор боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт30.10.26, 00:56 • 41448 переглядiв