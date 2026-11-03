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Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Вупі Голдберг вшанувала Патріка Стюарта, який помер 28 жовтня у 86 років. Вони разом працювали у «Зоряному шляху» та дружили.

Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу

Американська акторка Вупі Голдберг вшанувала пам'ять британського актора Патріка Стюарта, який, за повідомленням E! News, помер 28 жовтня у віці 86 років. Під час ефіру шоу The View 2 листопада вона згадала їхню багаторічну дружбу та спільну роботу у франшизі "Зоряний шлях", пише УНН.

Деталі

Ми втратили чудового актора та велику людину. Мій друг, сер Патрік Стюарт, пішов із життя. Він, одним словом, справді незамінний

– сказала Голдберг.

Актори познайомилися наприкінці 1980-х років на знімальному майданчику серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління". Стюарт виконував роль капітана Жана-Люка Пікара, а Голдберг зіграла Гайнен.

Акторка згадала їхню останню спільну роботу

Голдберг розповіла, що особливо цінувала можливість знову попрацювати зі Стюартом у 2022 році. Тоді актор особисто запросив її повернутися до ролі Гайнен у серіалі "Зоряний шлях: Пікар".

Як актор, він міг робити все. Він міг грати драму, наукову фантастику, комедію і, звісно ж, Шекспіра

– наголосила вона.

За словами Голдберг, участь у "Зоряному шляху" залишається однією з найважливіших подій її життя.

Раніше акторка опублікувала в Instagram фотографію фігурок їхніх персонажів із підписом: "До зустрічі на наступній голопалубі".

Патрік Стюарт здобув світову популярність завдяки ролям капітана Жана-Люка Пікара у "Зоряному шляху" та професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс". За інформацією E! News, перед смертю актор боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

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Степан Гафтко

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